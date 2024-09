【東京都中央区】ギャラリー「@btf」で、天明幸子さんの個展開催！ワークショップも実施

「天明幸子展『きみがいると空気がまあるい』The air is round when you are here.」が、9月26日(木)〜10月19日(土)の木・金・土曜日、東京都中央区にあるギャラリー「@btf」で開催される。

9月27日(金)にはオープニングパーティーが行われる。

天明幸子さんについて



東京生まれの天明幸子さんは、1993年より広告・出版・キャラクターデザインを中心に活動。著書に絵本『みんなであそぶひ』、イラスト集『しやわせかもしれない』などがある。

神戸芸術工科大学非常勤講師であり、東京イラストレーターズ・ソサエティ会員でもある天明幸子さん。子どもや動物をモチーフにした、元気でポップなイラストが得意だ。





天明幸子さんは、「久しぶりの個展です。今回はすべてキャンバス作品にしました。いつもの子たちが、いつものように呑気に過ごしておりますよ。彼らの世界はたいてい穏やかです。あなたのまわりも、空気がまあるくなりますように。できる限り在廊する予定ですので、お気軽にお声掛けください。ぜひお待ちしております」とコメントしている。

ワークショップを開催

また、10月12日(土)14:00〜16:00頃(開始10分前に集合)に、@btf会場内で「天明幸子ワークショップ あの子のちいさな塗り絵(額付き)」が開催される。

塗り絵は、「女の子(Yo-yo)」「うさぎ(Rin)」「ユニコーン」「くま」「着ぐるみの子」から選べ、額はホワイトかナチュラルブラウンだ。数に限りがあるため、希望通りにならない場合もある。道具や材料はすべて用意されている。

参加希望者は、下記申し込みフォームから申し込もう。

予約開始は9月26日(木)12時、参加費は1,000円(税込)で、参加できるのは先着10名。子どもでも参加できるが、小学生以下の子どもが参加する場合、保護者の付き添いが必要となる。なお、付き添いの人分の申し込みは不要だ。

個展やワークショップの詳細は、下記詳細ページで確認を。

「天明幸子展『きみがいると空気がまあるい』The air is round when you are here.」に足を運び、天野さんの作品の世界を楽しんでみては。

■天明幸子展「きみがいると空気がまあるい」The air is round when you are here.

会期:9月26日(木)〜10月19日(土) ※木・金・土のみ開催(祝日休)

開場時間:13:00〜19:00

会場:@btf

住所:東京都中央区勝どき2-8-19 近富ビル倉庫3F 3B

入場料:無料

詳細:https://www.butterfly-stroke.com/at/temmyosachiko/index.html

ワークショップ申し込みフォーム/9月26日(木)12時より申込受付を開始:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCE1kd_AOAj00YvWZuXN5FQwgy9u1And0SV3ZcVkMo1LOHUw/closedform

(ソルトピーチ)