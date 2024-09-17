KATSEYE¡¢9·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ä¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õAwich¤é¤È¶¦±é
¤Þ¤¿¡¢¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KATSEYE¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖTouch¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï´Ú¹ñÂç¼ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÎHYBE¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖThe Debut: Dream Academy¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡£K-POP¤Î°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿»Ë¾å½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥é¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿½Ð¿È¡Ë¡¢¥é¥é¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¡Ë¡¢¥Þ¥Î¥ó¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò½Ð¿È¡Ë¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë½Ð¿È¡Ë¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Þ¥Ë¥é½Ð¿È¡Ë¡¢¥æ¥ó¥Á¥§¡Ê´Ú¹ñ¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡Ë¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¹¥É¾¤Î¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×´ë²è¤Ë¤Ï¡¢JO1¤«¤éÀî¿¬Ï¡¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²Àï¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¼ÀÁö´¶¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ËÜµ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡£9·î23Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡¦¡ÈHYBE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¡ÉKATSEYE¡¢½éÍèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¡ª9·î20Æü¤Ë¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«Å¹¤Ç³«ºÅ
¡¦¾¯½÷»þÂå¤Î¡ÖGee¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªHYBE¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎKATSEYE¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸ø³«
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯9·î23Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤è¤ë6¡§30¡Á9¡§00
¿Ê¹Ô¡§¤¨¤È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾Æ£°¦TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë¡ä
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡×
Awich¡ÖAre you serious¡©¡×
KATSEYE¡ÖTouch¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
JO1¡ÖWHERE DO WE GO¡×
½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ö·¯¤é¤·¤¯¤Í¡×
Superfly¡ÖCharade¡×
Number_i¡ÖINZM ¡ÊHyper Band ver.¡Ë¡×
Hey! Say! JUMP¡ÖUMP¡×
¡ãÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿´ë²è¡ä
JO1¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
À½ºîÃøºî¡§TBS
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÌÚ¿¿ÂÀÏº¡¢üâµÜË¾
Áí¹ç±é½Ð¡§ÃÝ±ÊÅµ¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»ûÅÄÍµ¼ù¡¢°ËÆ£Î´Âç
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È