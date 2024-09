■11月3日に25周年を迎える嵐に祝福の声殺到

【画像】祝・嵐25周年!記念ロゴとともに企画が続々発表

11月3日にデビューから25年を迎える嵐がグループ公式SNSを更新。25周年記念ロゴマークと共に、25周年特設サイト『MY BEST ARASHI』のオープンなど、6つの企画を発表した。

ポストは

「ファンの皆様に周年をお楽しみいただくための、いくつかの企画を準備しておりますので、お知らせいたします」

というメッセージと共に、6つの企画を発表。

「25周年特設サイト『MY BEST ARASHI』OPEN!」

「嵐LIVE DVD合計12タイトルをBlu-ray化、11月3日(日)発売決定!」

「『ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025』開催決定!」

「嵐、全Music Videoを11月3日(日)にYouTube公開!」

「『5×20 All the BEST!! 1999-2019』Dolby Atmos音源で11月3日(日)配信決定!」

「歌絵本『君のうた』11月3日(日)発売決定!」

待望の動きに「25周年おめでとうございます!」「たくさんの企画をありがとうございます」「楽しみ!」などといった声が続々と届いている。

25周年特設サイト『MY BEST ARASHI』

https://my-best-arashi.jp/