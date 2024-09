2024年に40周年を迎える、タカラトミーが作り出した"日本の玩具発"コンテンツとなる変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」シリーズ。9月13日〜9月29日の期間中、東京・品川の寺田倉庫 G1ビルにて、10年ぶりとなる大規模展覧会「40周年記念 トランスフォーマー博2024」が開催される。今回、その見どころを紹介していこう。○エントランスには氷漬けのメガトロンがお出迎え

「40周年記念 トランスフォーマー博2024」では、1984年にビークルからロボットに変形するオプティマスプライム(コンボイ)が誕生してから、世界中のファンに愛されるキャラクターと数多くの製品を生み出してきた「トランスフォーマー」シリーズの玩具をはじめ、関連するアイテムが集結する。ファンそれぞれの原点となった「トランスフォーマー」の"YOUR ORIGIN"を大切にし、40周年を機に全ての世代がひとつになる"OUR ORIGIN"がコンセプトだという。エントランスは、ハリウッド映画第1作『トランスフォーマー』に登場した秘密組織「セクター7」の研究施設のような空間だ。本展のために制作された、冷凍保存で氷漬けにされた「NBE-1(メガトロン)」が来場者を見下ろす。「トランスフォーマー」の歴史年表やおもちゃが展示されるエリアを進むと、奥にはオプティマスプライムの等身大胸像が。一気に「トランスフォーマー」の世界へ没入できそうだ。セクター7のエリアを抜けると、歴代シリーズごとに分かれたエリアを自由に回遊できる。ファン必見の貴重な開発資料の初公開をはじめ、5体の立像、超巨大トランスフォーマー「ユニクロン」、原寸大マトリクス、ジオラマ9台など、盛りだくさんな展示を通じて玩具・アニメ・映画の40年の歴史を振り返っていこう。「G1エリア」には、コンボイの立像や、歴代のオートボットリーダに受け継がれてきたリーダーの証である「マトリクス」が人間サイズで展示されている。「ムービーエリア」では、金属や機械に魂を与え金属生命体=トランスフォーマーへと進化させる力を秘める「オールスパーク」が出迎える先を進むと、リアルなジオラマや映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』よりオプティマスプライマルの立像が。ジオラマは撮影可なので、お気に入りのショットを撮るのも楽しそうだ。「ビーストウォーズエリア」では、『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』の世界を再現。動物に変形するビースト戦士たちが繰り広げる舌戦「声優無法地帯」も体感できる。懐かしいあの声や聞き覚えのあるセリフもきっとあるはずだろう。「アニメーションエリア」では、オプティマスプライム(プライム)の立像をはじめ、アニメ作品の貴重な資料が多数展示。ここだけでなく、各エリアの随所に開発資料やスケッチが展示されている。今回の展示会は自由に回遊しやすいようにエリアが区切られているため、じっくりと見て回ってもよいだろう。また、9月20日に全国の劇場で公開する『トランスフォーマー/ONE』の展示も行われている。トランスフォーマーたちのはじまりの物語を描く同作品からは、オプティマスプライム(オライオンパックス)、オプティマスの親友であるメガトロン(D-16)、エリータ、バンブルビー(B-127)の立像が、迫力ある映像とともに並びたつ。展示の終盤には「40周年エリア」と題して、これまで別世界のキャラクターと融合したコラボ企画の展示や、現在企画が進行する最新アイテムが揃う。懐かしいアイテムから最新のおもちゃまで、新たなトランスフォーマーの魅力に気づくきっかけになるだろう。「40周年記念 トランスフォーマー博2024」は、9月29日まで寺田倉庫 G1ビル(東京都品川区東品川2-6-4)で開催中だ。過去作品からのファンの方も、『トランスフォーマー/ONE』の鑑賞に向けて理解を深めたい方も楽しめる展示会だろう。(c) トランスフォーマー博2024実行委員会(c) TOMY(c)1998 Transformer Production Company Inc./TOMY/葦プロダクション/日本アドシステムズ(c)1999 Transformer Production Company Inc./TOMY/葦プロダクション/日本アドシステムズ(c) 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.® and/or TM & (c) 2024 TOMY. All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.(c)2024 TOMY. (c) 2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM & ® denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.(c)2024 TOMY. (c) 2024 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.TM & ® denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.For distribute in Japan only.「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。