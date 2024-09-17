¥È¥é¥ó¥×»á°Å»¦Ì¤¿ëÍÆµ¿¼Ô¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ù»ý¸å²ù¤â¡¡½Åºá¤Ê¤ÉÈÈºáÎò
Jonathan Allen¡¡Brad Brooks¡¡Andrew Hay
[£±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦Ì¤¿ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢½ÆÉÔË¡½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡£Åö¶É¤ÏÆ°µ¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²°º¬¤Î¹©»ö¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²áµî¤Ë½Æ´ï´ØÏ¢¤Î½Åºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ò¤ä¤æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤Ç¤Ï£±£¶Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á»Ù»ý¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤´Ö°ã¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬£±£¸Ç¯¤Ë¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤À¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ãø¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤â£²£±Ç¯£±·î£¶Æü¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤È¤½¤ÎÈóÌ±¼çÅª¤Ê°ìÌ£¤¬µ¯¤³¤·¤¿»´»ö¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤äÀÇ¶âÂÚÇ¼¤Ê¤É¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£°£²Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç½Åºá¤È¤µ¤ì¤ëÌ¤ÅÐÏ¿¤Î¼«Æ°½Æ½ê»ý¤Îºá¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½Æ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÅºáÈÈ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ï¢Ë®Ë¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿½Æ´ï½ê»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤ò£±£¹Ç¯¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤»¤º¡¢£Æ£Â£É¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬£±£¸Ç¯¤ËÅ¾µï¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤½£¤ÎÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ã¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡ä
Æ±¤¸¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¦¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¾¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ê£Æ£Â¡Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¥È¥¤¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡££Æ£Â¤È£Ø¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï»ö·ï¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï£Ø¤ÇÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡£¹õ³¤¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¡Ê¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡ËÅ¡¤ÎÃÏ²¼¹è¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆÆ¬¤òÀÑ¤ß¡¢Èà¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËµÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¤¿¤á£²£³Ç¯¤Ë¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£²Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿ô¥«·îÂÚºß¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÊ¼¤òÊç½¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ÈÆ±»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆµÁÍ¦Ê¼¤é¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢£²£°Ç¯¤Î£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂçÅýÎÎÁª¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä»ØÌ¾¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¾å±¡µÄ°÷¤ò»Ù»ý¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ò¡Ö¿²¤Ü¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¡×¤È¤ä¤æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¡¢¡Ö@POTUS¡Ê¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Ï¡Ø£Ë£Á£Ä£Á£Æ¡ÊKeep America democratic and free¡áÊÆ¹ñ¤òÌ±¼çÅª¤Ç¼«Í³¤ËÊÝ¤È¤¦¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÌ±¼çÅª¤Ç¼«Í³¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ø£Í£Á£Ó£Á¡Êmake Americans slaves again¡áÊÆ¹ñ¿Í¤òºÆ¤ÓÅÛÎì¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡Ù¼ç¿Í¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤À¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÁªµó¤Ç¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÎÅêÉ¼µÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Î½êÂ°À¯ÅÞ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌ±¼çÅÞÍ½È÷Áª¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¡£