『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト第2弾！Awich、こっちのけんと、KATSEYE出演決定

■あいみょん、JO1、渋谷すばる、Superfly、Number_i、Hey! Say! JUMPも出演!

9月23日18時30分から2時間半にわたって生放送のTBS『CDTVライブ!ライブ!』。これまでに第1弾出演アーティストとして、あいみょん、JO1、渋谷すばる、Superfly、Number_i、Hey! Say! JUMPの出演を発表していたが、今回、番組を彩る豪華アーティスト第2弾と披露する楽曲が発表となった。

■出演アーティスト・楽曲一覧 ※アーティスト名五十音順

あいみょん「ラッキーカラー」「会いに行くのに」

Awich「Are you serious?」

KATSEYE「Touch」

こっちのけんと「はいよろこんで」

JO1「WHERE DO WE GO」

渋谷すばる「君らしくね」

Superfly「Charade」

Number_i「INZM (Hyper Band ver.)」

Hey! Say! JUMP「UMP」

<踊ってみた企画>

JO1(Mrs. GREEN APPLE「ライラック」)

Awichは、今話題のドラマのために書き下ろした楽曲「Are you serious?」のフルサイズ歌唱が決定。

この夏大いに音楽シーンを賑わせたこっちのけんとが登場。“沼ソング”として話題の楽曲「はいよろこんで」をフルサイズで届ける。若い世代から高い支持を得ているヲタ芸パフォーマンスグループ・ゼロから打ち師始めます。(ゼロ打ち)とのスペシャルコラボパフォーマンスを披露する。

『CDTVライブ!ライブ!』初登場となる6人組グローバルガールズグループ・KATSEYEは、世界中でハマる人が続出中の最新曲「Touch」をフルサイズで披露。

さらに、「踊ってみた」企画にJO1から川尻蓮・川西拓実・佐藤景瑚・豆原一成の選抜メンバーが参戦。Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」をパフォーマンスする。爽やかで疾走感ある楽曲に乗せて本気パフォーマンスで魅せる、一夜限りのステージに注目だ。

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

09/23(月・休)18:30~21:00

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/