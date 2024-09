「新しい日本のカタチ」をコンセプトにしたカフェブランド「nana’s green tea」に、秋冬限定メニューが登場!

新たに「鰻茎わさび出汁茶漬け」「抹茶シフォンカップ」「クロモジほうじ茶」が販売されるほか、「柚子はちみつ紅茶」と「チャイラテ」が復活登場します☆

nana’s green tea「2024 秋冬メニュー」

発売日:2024年10月1日(火)

2024年10月1日より、nana’s green teaのグランドメニューが衣替え。

これまでの定番メニューに加えて、「鰻茎わさび出汁茶漬け」「抹茶シフォンカップ」「クロモジほうじ茶」が販売されます。

さらに復活メニューとして「柚子はちみつ紅茶」と「チャイラテ」がラインナップ☆

鰻茎わさび出汁茶漬け

価格:1,380円(税込)

ふっくらとした身の鰻に、安曇野産の茎さわびを添えただし茶漬け。

茎わさびのしゃきしゃきとした食感とさわやかな辛みが、鰻の旨みと脂を引き立てる、贅沢な出汁茶漬けです。

出汁は、かつお・さば・むろあじの削り節をベースに、煮干しや昆布を加え、旨みを強めに仕上げられています。

付け合せの高菜と塩昆布は、お茶漬けに加えるのはもちろん、箸休めとしてもおすすめ。

有明産の海苔をふりかけると、さらに風味が良くなります。

出汁は、宇治煎茶、オーガニック煎茶、ほうじ茶、玄米茶へ変更できます。

茎わさびは別添えでの提供も可能です。

※出汁茶漬け提供店舗のみの販売

クロモジほうじ茶

価格:500円(税込)

石川県七尾市に店を構える「田尻虎蔵商店」製造のクロモジほうじ茶。

クロモジは枝に特有の香りがあり、古くから楊枝や漢方として利用されてきました。

そんな香り高いクロモジと、「田尻虎蔵商店」の創業以来のこだわりである、自家焙煎の釜炒り製法で丁寧に作られたほうじ茶をブレンド。

クロモジの自然な甘さと、ほのかなスパイシーさが、ほうじ茶の香ばしさと絶妙に調和した、爽やかな後味が特徴です。

急須の蓋を開けて、清々しい茶葉の香りも楽しめます。

※東京ドーム店、関西国際空港 第2ターミナルビル店では販売されません

抹茶シフォンカップ

価格:560円(税込)

抹茶がふわっと香るシフォンケーキを、お手頃サイズのカップに入れて焼き上げた一品。

ふわふわ抹茶シフォンケーキの中に入った大納言小豆がアクセントになっています。

たっぷりのホイップクリームと黒蜜をまとわせて食べるのがおすすめです。

※カップに入ったままの提供になります

柚子はちみつ紅茶(HOT / ICED)

サイズ・価格:M 550円・ L 650円(税込)

鹿児島県屋久島産の有機栽培紅茶を使ったドリンクメニュー。

農薬・化学肥料・除草剤を使わずに、手間ひまをかけて育てられた茶葉です。

渋みが少なく、茶葉の甘みを感じる紅茶に、柚子と国産はちみつを入れて仕上げられています。

ほんのり香る柚子とはちみつのやさしい甘さで、ほっと一息つきたい時におすすめです。

チャイラテ(HOT/ICED)

サイズ・価格:M 600円・L 700円(税込)

鹿児島県屋久島産の有機栽培紅茶と、オリジナルブレンドのスパイスで仕上げたチャイラテ。

さわやかに香るカルダモンと、ふわっと香るシナモンがポイントです。

ジンジャーが冷えた身体を温めてくれます。

ホイップクリームをトッピングするのもおすすめです。

花香ほうじ茶(はなのかほうじちゃ)

価格:500円(税込)

販売期間:2024年10月1日〜12月31日

温かなほうじ茶と、ドライフラワーをブレンドした、nana’s green tea オリジナルのフレーバーティー。

華やかな香りと鮮やかな色のローズ、甘くフルーティーなエルダーフラワー、りんごのような爽やかな香りをほのかに感じるカモミールと、温かいほうじ茶がブレンドされています。

花々の愛らしい華やかな香りに、ほうじ茶の香ばしさ、ほんのり感じる甘みは、贅沢なリラックスタイムにぴったりです。

鰻の出汁茶漬け、抹茶の新スイーツなど 新メニューと共に人気メニューも復刻登場。

nana’s green teaの「2024 秋冬メニュー」は、2024年10月1日(火)より発売です☆

