赤福は、昨夏に赤福オンラインショップ限定で販売し、ご好評の涼菓「赤福水ようかん」を2024年9月19日(木)〜22日(日)に各日250個限定で横浜高島屋催事「バイヤー厳選!お取り寄せグルメ」にて発売します。

赤福「赤福水ようかん」

赤福は、昨夏に赤福オンラインショップ限定で販売し、ご好評の涼菓「赤福水ようかん」を2024年9月19日(木)〜22日(日)に各日250個限定で横浜高島屋催事「バイヤー厳選!お取り寄せグルメ」にて発売。

(WEB予約あり)

※19・20日のみ各日100個限定で販売の「あずきバターサンド」も同時販売します。

(横浜高島屋WEB予約限定)

※赤福水ようかんの店頭販売は14時30分〜開始予定。

(完売次第終了)

※赤福餅の販売はありません。

両商品とも、横浜高島屋のWEB予約( https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/topics/5_1_20240806120133/?category=food#contents )限定で販売します。

「赤福水ようかん」のみ一部当日に販売します。

関東での店頭販売は、今回の催事のみとなっています。

■商品の特徴

北海道産小豆のこし餡を、すっきりした甘さの瑞々しい水ようかんに仕立て、折箱に流し込んだ「一枚流し」の商品です。

お好みの大きさに切り分けて、お召し上がりいただけます。

涼し気な透明感、心地よい冷たさとつるんとした食感、さっぱりした甘さの商品です。

手土産としても最適です。

■商品概要

商品名 :赤福水ようかん

価格 :1,200円(税込)

内容量 :320g

賞味期限:約3ヵ月(冷凍状態) ※解凍後はお早めにお召し上がりください。

※冷凍商品のため、店頭販売では、1箱ごとに保冷剤入りの保冷袋に入れてお渡しします。

持ち歩き時間は90分までとなります。

■常設販売店舗

愛知県

・ジェイアール名古屋タカシマヤ店

・名鉄百貨店本店

・松坂屋名古屋店

・名古屋三越栄店

大阪府

・阪神梅田本店

・阪急うめだ本店

・近鉄あべのハルカス店

・高島屋大阪店

京都府

・ジェイアール京都伊勢丹

三重県

・外宮前店(伊勢市本町14-1)

・五十鈴茶屋 五十鈴川店(伊勢市宇治浦田1丁目11-5)

・EXPASA御在所上り線 赤福茶屋

・近鉄百貨店四日市店

■あずきバターサンド

赤福が手がける五十鈴茶屋の商品「あずきバターサンド(3個入1,500円)」は、北海道産小豆と国産バターで仕上げたバタークリームを、三重県産「あやひかり」を使ったサブレではさみました。

ラム酒の豊かな香りとあずきの食感を楽しめます。

<五十鈴茶屋>

赤福運営の和洋菓子店。

昭和60年創業。

季節のうつろいを表現する和菓子や、和の素材を使った洋菓子などを販売。

本店(赤福本店横)、五十鈴川店(市営宇治駐車場横)の直営2店舗のほか、いくつかの商品を一部赤福店舗でも取り扱っています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 関東初登場!赤福「赤福水ようかん」 appeared first on Dtimes.