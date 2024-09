元サッカーフランス代表ティエリ・アンリデザイン！KABUTO Luggage「トランク及びキャリーケース」

「KABUTO Luggage」より、元サッカーフランス代表のTHIERRY HENRY(ティエリ・アンリ)がデザインした世界限定3,000個(0001〜3000のシリアルナンバー入り)の新作トランク及びキャリーケースを、日本では限定300個をクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年10月9日13:00より予約販売を開始します。

KABUTO Luggage「トランク及びキャリーケース」

「KABUTO Luggage」より、元サッカーフランス代表のTHIERRY HENRY(ティエリ・アンリ)がデザインした世界限定3,000個(0001〜3000のシリアルナンバー入り)の新作トランク及びキャリーケースを、日本では限定300個をクラウドファンディングサイトCAMPFIREにて2024年10月9日13:00より予約販売を開始。

■特徴

(1) 指紋認証ロック解除(TSAロック)搭載

最大10人まで登録可能な指紋認証ロック解除を搭載し、鍵を探したりコードを合わせたりする手間を省きます。

(2) 拡張可能なデザイン

容量を最大50%増やすことが出来、旅行先での荷物の増加にも対応。

(3) 内蔵充電出力ポート

パソコンやタブレットは仕事でもプライベートでも必需品。

USB-A、USB-C、マイクロUSBハブを備え、どこでもデバイス充電が可能。

(4) 静かなタイヤと軽量設計

金属ベアリングと本物のタイヤを使用し、移動中の音を最小限に抑えます。

また、通常のハードケースだと10キロほどの重さのところ、トランクは4.7キロ、キャリーケースは3.4キロと軽量で持ち運びが簡単です。

(5) 取り外し可能なポケットと仕切り

ちょっとした小物を取り出したい時に全開せずに直ぐ取り出せる複数の収納ポケットがあり、空港でのセキュリティ検査もスマートに受けられます。

縦置き可能なトランクは折り畳み式の内部棚を備え、収納力を使い勝手を向上。

(6) 一生保証

長期間の使用保証が付随しているため、万が一の故障にも安心して利用できます。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名: あなたの困ったを解消!

楽しい旅をストレスフリーにするスーツケース

期間 : 2024年10月9日 13:00〜11月17日

販売個数 : 300個

(トランク80個、キャリーケース80個、セット70セット)

発送 : 2025年1月下旬以降

ご留意事項 : スーツケースとキャリーケースをセットで購入された場合、

シリアルナンバーは同一ではありません

前回7月31日〜8月31日の予定で行い途中で中止・延期となったクラウドファンディングの再スタートです。

前回より価格を見直し、よりお得になって戻って参りました。

■商品概要

商品名 :トランク及びキャリーケース

サイズ :<トランク>

72cm×36cm×37cm/容量 95L/重さ 4.7kg

<キャリーケース>

通常 55cm×35cm×23cm

拡張時 75cm×35cm×23cm(拡張時は機内持ち込み不可)

重さ 3.4kg

素材 :ポリカーボネート、リサイクルポリエステル

カラー :ブラック

取扱説明書 :日本語あり

取り扱い上の注意事項:モバイルバッテリーは付属していません

■価格

★トランク

希望小売価格145,000円→超早割 115,000円 約20%OFF 限定15個

早割 120,000円 約17%OFF 限定25個

特別価格 125,000円 約13%OFF 限定40個

★キャリーケース

希望小売価格115,000円→超早割 90,000円 約21%OFF 限定15個

早割 95,000円 約17%OFF 限定25個

特別価格 100,000円 約13%OFF 限定40個

★トランク&キャリーケース セット

希望小売価格260,000円→超早割 200,000円 約23%OFF 限定15セット

早割 210,000円 約19%OFF 限定25セット

特別価格 220,000円 約15%OFF 限定30セット

更に公式ラインに友達登録して頂くと

・先着購入20名様 表記価格より10%OFF!

・次着購入30名様 表記価格より5%OFF!

・SNSで投稿をシェアして頂くと抽選で50名様にAmazonギフト500円分をプレゼント!

など特典もあります。

※記載の価格にはすべて消費税、送料を含んでいます。

■サイズ

★トランク 72cm×36cm×37cm

95L

4.7kg

★キャリーケース 55cm×35cm×23cm

75cm×35cm×23cm(拡張時は機内持ち込み出来ません)

3.4kg

■素材 ポリカーボネート、リサイクルポリエステル

■カラー ブラック

■取扱説明書 日本語あり

■取り扱い上の注意事項 モバイルバッテリーは付属していません。

