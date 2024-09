ブレントフォードはシーズン序盤から主力選手の離脱が決まったようだ。



ブレントフォードに所属する28歳のコンゴ民主共和国代表FWヨアン・ウィッサは数カ月の離脱を強いられるようだ。16日、『The Athletic』が伝えている。



14日に行われたプレミアリーグ第4節のマンチェスター・シティ戦で前半開始わずか22秒で先制点を挙げたウィッサだが、その後の42分に負傷してしまい、前半のアディショナルタイムに交代を余儀なくされることに。今季は既に4試合全てに先発出場し、3ゴール1アシストを記録するなど絶好調だったが、シーズン序盤での長期離脱を強いられることとなったようだ。





Yoane Wissa is expected to miss at least two months after suffering an injury in Brentford's 2-1 defeat by Manchester City on Saturday.



Wissa has been directly involved in 10 goals in last nine Premier League matches, scoring seven and providing three assists.



