KIRITOが9月16日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて<KIRITO Acoustic live 24'「Phantom VIII - CROSSING LINE -」>を開催した。<Phantom>は2022年より継続的に実施しているアコースティックシリーズ公演であり、その第8弾となるものだ。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。サポートを務めるJOHN (G)と共に、アコースティックギターと歌のみというシンプルな編成によって、KIRITOの全キャリアの中から選曲されたメニューを展開していくのが<Phantom>公演のスタイルだ。中央には巨大なシャンデリア、左右にはビーズカーテンが柱のように位置する舞台に、KIRITOがオールブラックの装いで登場。「Enter the NEOPHASE」(Angelo)での幕開けから「CRUELWORLD」(Angelo)に至るまで全18曲の濃密なステージを繰り広げた。

■<KIRITO Acoustic live 24'「Phantom VIII - CROSSING LINE -」>9.16(月/祝)@東京・恵比寿 ザ・ガーデンホール



01. Enter the NEOPHASE02. SIGHT03. Beginning04. BUTTERFLY05. PRAY06. Lotus bloom07. Voice of the cradle08. MOTHER scene II09. CHILD10. BIRTHDAY11. 螺旋12. 壊れていくこの世界で13. I BLESS YOU14. Crave to youencoreen1. Storytelleren2. EXITen3. TEARen4. CRUELWORLD