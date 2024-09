杉江 景子著！夢を叶える「おうち起業」〜子育てママのわくわくビジネスライフ〜

麻田は、創業15周年、法人化10周年を迎え、初の書籍『夢を叶える「おうち起業」〜子育てママのわくわくビジネスライフ〜』を出版しました。

夢を叶える「おうち起業」〜子育てママのわくわくビジネスライフ〜

書名 : 夢を叶える「おうち起業」〜子育てママのわくわくビジネスライフ〜

著者 : 杉江 景子

出版社: 合同フォレスト

発行日: 2024年9月20日

価格 : 1,600円+消費税

Amazon: https://amzn.asia/d/9ybNIN5

麻田は、創業15周年、法人化10周年を迎え、初の書籍『夢を叶える「おうち起業」〜子育てママのわくわくビジネスライフ〜』を出版。

本書は、現役ママでありながら、起業家である杉江 景子の経験を元に、自宅での子育てと起業の両立を実現する方法を紹介しています。

OLをやりながら、自宅で副業として始めたビジネスですが、現在では結婚と出産を経て、一児の母として子育てをしながら仕事と育児を両立し、子育て中の「あったらいいな」と思う商品をビジネスに繋げる方法やノウハウ、発想のヒントが詰まった一冊です。

<もくじ>

第1章 自宅からの挑戦

第2章 自分を見つめ直し、理想の未来への第一歩を踏み出す

第3章 ビジネスのアイデアから商品開発の第一歩

第4章 商品の魅力とブランド価値の最大化

第5章 夢を実現したママ起業家たちの成功ストーリー

第6章 「おうち起業」を叶える成功マインド

