【ゲオ新品ゲームソフト週間売上ランキング TOP10】集計期間：9月9日～9月15日

ゲオは、9月9日より9月15日までに集計した「新品ゲームソフト週間売上ランキング TOP10」を公開した。9月12日に発売されたNintendo Switch用推理ADV「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～」が第1位となった。

第2位には9月6日に発売された「アストロボット」（PS5）がランクイン。初週が4位だったなか、口コミが広がった結果と思われる。第3位は「パワフルプロ野球2024－2025」が獲得。こちらも前週の5位より順位を上げた結果となった。

【ゲオ新品ゲームソフト週間売上ランキング TOP10（集計期間：9月9日～9月15日）】 順位 傾向 前回順位 タイトル 機種 発売日 1 新規 - 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～ Nintendo Switch 9月12日 2 ↑ 4 アストロボット PS5 9月6日 3 ↑ 5 パワフルプロ野球2024－2025 Nintendo Switch 7月18日 4 ↑ 11 MINECRAFT Nintendo Switch 2018年6月21日 5 ↑ 9 Nintendo Switch Sports Nintendo Switch 2022年4月29日 6 → 6 ガンダムブレイカー4 PS5 8月29日 7 ↓ 1 東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト Nintendo Switch 9月5日 8 → 8 聖剣伝説 VISIONS of MANA PS5 8月29日 9 ↑ 13 桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～ Nintendo Switch 2023年11月16日 10 ↓ 3 ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭！ Nintendo Switch 8月30日

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