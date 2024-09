日本で唯一のeスポーツ実況者の登竜門大会！eスポーツ2days

eスポーツ選手権実行委員会は「eスポーツ2days」と題し、日本で唯一のeスポーツ実況者の登竜門大会「第4回全日本eスポーツ実況王決定戦」、全国規模の19歳以下のeスポーツ大会「U19eスポーツ選手権2024」の2大会を開催!

両大会とも現在参加選手を募集しており、2024年9月23日(月)まで公式サイトでエントリーを受け付けています。

eスポーツ2days

■開催概要

需要が拡大しているeスポーツ実況者の登竜門として定着させ、eスポーツ周辺産業に不可欠な実況者の育成を図ることを目的とした、日本を代表する群馬発のeスポーツ実況者大会。

eスポーツ実況の腕前日本一を決定する大会で、2024年が4回目の開催となります。

11月9日(土)にGメッセ群馬で開催する決勝大会では、予選を勝ち抜いた8名の選手による『ストリートファイター6』の実況バトルが繰り広げられます。

1対1の対戦形式で、選手が交互にプレイ動画に実況を行うトーナメント戦。

プロeスポーツキャスターなどを審査員に迎えた決勝の舞台で、参加選手は頂点の実況王を目指します。

■日程

1. エントリー募集:2024年9月23日(月)23時59分まで

2. 予選審査 :2024年10月中

3. 決勝大会 :2024年11月9日(土)

場所:Gメッセ群馬 展示ホールC(群馬県高崎市岩押町12-24)

※決勝大会は予選を通過した8名が参加。

有観客にて開催、全試合同時生配信

■参加資格

プロ・アマ問わず、日本語実況できる方

■実況タイトル

『ストリートファイター6』

全世界で400万本を達成。

国内外において複数の賞を受賞するなど、メディアやユーザーから高い評価を得ています。

また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めています。

今回大会にて使用する課題動画には、有名選手のプレイ映像を採用。

日本のみならず海外でも活躍する日本のトッププロゲーマーであり、レッドブル・プレイヤーとしても活躍している、ウメハラ選手、ガチくん選手、ボンちゃん選手の3名に協力を依頼。

トップクラスのプレイヤーの映像を使用するため、より臨場感のある実況を体験することができます。

■部門

以下の2部門で開催されます。

1. 一般部門

予選を勝ち抜いた8名は、11月9日(土)にGメッセ群馬で行われるオフライン決勝大会に出場。

2. オンライン部門

エントリー時に提出する動画審査のみで優勝者を決定します。

■エントリー方法

1. 大会サイト内のエントリーフォームから申込み(9月23日(月)まで)

2. 主催者が用意した課題動画に実況をつけた動画を作成し、提出してください

エントリーフォームや課題動画のダウンロードは公式サイトから

第4回全日本eスポーツ実況王決定戦: https://esports-jikkyo-oh.jp/

【U19eスポーツ選手権2024】

■開催概要

eスポーツを通じた若者の戦略的思考やコミュニケーション能力の向上、群馬県のeスポーツが世界に認知されることを目的とした日本を代表する群馬発のeスポーツ大会。

全国初の「都道府県・学校の枠にとらわれない、自由なチーム編成」が可能な19歳以下の最強を決定するeスポーツ大会で、2024年で5回目の開催となります。

競技タイトルは、「League of Legends」と「VALORANT」の2部門に決定。

10月に実施されるオンライン予選を勝ち抜いたチームは、11月10日(日)にGメッセ群馬で開催されるオフライン決勝大会に進みます。

eスポーツ大会として最大規模の会場で迫力のある体験が味わえる本大会では、著名なゲストの参加など来場者が楽しめる企画を実施予定です。

■日程

1. エントリー募集

2024年9月23日(月)23時59分まで

2. オンライン予選

League of Legends部門:2024年10月5日(土)、10月6日(日)

VALORANT部門 :2024年10月12日(土)、10月13日(日)

3. 決勝大会

2024年11月10日(日)

場所:Gメッセ群馬 展示ホールC(群馬県高崎市岩押町12-24)

※決勝大会はオンライン予選を勝ち上がった6チーム(League of Legends部門4チーム、VALORANT部門2チーム)が参加。

有観客にて開催、全試合同時生配信。

■参加資格

League of Legends部門

13歳〜19歳 2005年1月1日〜2010年12月31日 生まれの方

VALORANT部門

15歳〜19歳 2005年1月1日〜2008年12月31日 生まれの方

■競技タイトル

『League of Legends』

2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが1億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲーム。

毎年行われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集めています。

『VALORANT』

2020年6月にサービスを開始、競技性の高いキャラクターベースの5v5で対戦するタクティカルシューターで、PC、Xbox Series X|S、PlayStation(R)5に対応したオンラインゲームです。

2023年6月に国際大会が日本で行われ、総来場者数3万7千人超を記録し注目を集めました。

現在、コミュニティやプロチーム主催のイベントなど、数多くのイベントのタイトルに採用されています。

■エントリー方法

公式サイト内のエントリーフォームから申込み。

※「大会に参加したいけどメンバーが足りない」といった方も、公式サイト内の「コミュニティ」にある、大会公式Discordサーバーで仲間を募集することができます。

