「明治コーヒー」と「明治いちご」が、ポケモンデザインになって2024年9月24日(火)より登場!

特製デザインパッケージとペットボトルチャーム2つがセットになった全3種が販売されます☆

明治「明治コーヒー・明治いちご ポケモンセット」

価格:各862円(税込)

発売日:2024年9月24日(火)

内容:明治コーヒー(220ml)、明治いちご(220ml)、ペットボトルチャーム2個

「明治コーヒー」と「明治いちご」が、国内外で人気の「ポケットモンスター」デザインになって登場!

かわいい「ポケモンピクセルアート」を使用したデザイン全6種類のパッケージが展開されます。

また、ペットボトルホルダーとして使うことができる全6種類のペットボトルチャームが2個入っており、ペットボトルにつけて楽しめます。

「明治コーヒー」は、乳の風味と芳醇な香りのコーヒーを組み合わせたまろやかな味わい、「明治いちご」は、乳の風味にいちご果汁を加えた甘みのある味わいです。

飲みやすい220ml容量のペットボトルで常温保存が可能なので、持ち運びなどにも便利です。

A フシギダネ&ピカチュウ

フシギダネとピカチュウのセット。

「明治コーヒー」にはフシギダネが、「明治いちご」にはピカチュウがデザインされています。

モンスターボールもデザインされた限定ボトルです。

チャームは、ポケモンの名前入りです。

B ヒトカゲ&イーブイ

ヒトカゲとイーブイのセット。

「明治コーヒー」にはヒトカゲ、「明治いちご」にはイーブイがデザインされています。

ヒトカゲの燃えているしっぽや、イーブイのふわふわのしっぽもポイントです。

C ゼニガメ&ミュウ

ゼニガメとミュウのセット。

「明治コーヒー」にはゼニガメ、「明治いちご」にはミュウがデザインされています。

外箱にも様々なポケモンやモンスターボールが描かれています。

ペットボトルチャームとセットで販売される、ポケモンデザインの「明治コーヒー」と「明治いちご」

「明治コーヒー・明治いちご ポケモンセット」は、2024年9月24日(火)より発売です☆

