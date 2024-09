「ムーミン アラビア」の2024年 ウィンターシーズナルコレクションが登場! 冬らしい色やデザインが大人可愛い新作アイテムをご紹介します♪『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。

そんなムーミンと、フィンランドのテーブルウェアブランド・アラビアとの1950年代から続く人気コラボレーションシリーズである「ムーミン アラビア」に、新しいウィンターシーズナルコレクションが登場!トーベ・ヤンソンが1955年に発表したコミックス『やっかいな冬』にインスパイアされたコレクションで、ムーミン谷の住人たちが壮大な冬のゲームを繰り広げる様子が描かれているのが注目ポイントとなっている。「ムーミン アラビア」の2024年 ウィンターシーズナルコレクションは、マグ、ボウル、トレイ、ペーパーナプキンといったテーブルウェアのほか、冬らしい色合いのタオルや、ウィンターシーズナル柄がパッケージにあしらわれたクッキーやティーブックも用意されていて、プレゼントにはもちろん自分用にも揃えたくなってしまいそうな可愛さだ♪2024年ウィンターシーズナルコレクションは、10月4日から期間限定で順次発売予定。なくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてみて!(C)Moomin CharactersArabia is a registered trademark of Fiskars Group.Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。<メイン画像>スキージャンピング 2024 ウィンター マグ 0.3L A面本体価格 4500円税込価格 4950円10月4日発売予定▲B面▲スキージャンピング 2024 ウィンター ボウル 15cm A面本体価格 5000円税込価格 5500円10月4日発売予定▲B面▲スキージャンピング 2024 ウィンター 木製トレイ 27×20cm本体価格 3500円税込価格 3850円11月29日発売予定▲スキージャンピング 2024 ウィンター ペーパーナプキン本体価格 1000円税込価格 1100円11月29日発売予定▲スキージャンピング 2024 ウィンター バスタオル 70×140cm本体価格 5000円税込価格 5500円11月29日発売予定▲スキージャンピング 2024 ウィンター フェイスタオル 30×50cm本体価格 1500円税込価格 1650円11月29日発売予定▲ムーミン クッキーアソート 2024本体価格 2500円税込価格 2700円10月9日発売予定▲ムーミン ティーブック 2024本体価格 3900円税込価格 4212円10月30日発売予定■問い合わせ>>>ムーミン アラビア 公式オンラインストアムーミン アラビア 表参道ストア〒150−0001 東京都渋谷区神宮前5−46−7 GEMS青山クロス 1階電話 03−5774−0051