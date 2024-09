USBで気軽に使える、ぬいぐるみ型暖房器具「あったかすみっコぐらし」に、ぺんぎん?、とんかつが新登場! 抱っこしてポカポカ快適なデスクワーク時間をどうぞ。「あったかすみっコぐらし」は、本体についたUSBケーブルをポートに差し込むと、30秒程で約42℃〜46℃になり、ぬいぐるみの背中がポカポカと温かくなるアイテム。寒い日や冷房などで冷えるデスク作業時、リビングや寝室でゆったり過ごす自分時間に、『すみっコぐらし』のキャラクターたちがほっこり癒してくれる。

携帯用充電器があれば屋外でも使用可能で、ぬいぐるみはフィット感のあるふわふわ素材でずっと抱っこしていたくなる感触が気持ちいい。このたび、発売中の「あったかすみっコぐらし しろくま、とかげ、ねこ」3種に加え、SNSで商品化希望の声が多かった、自信がない「ぺんぎん?」と食べ残し(?!)の「とんかつ」が新登場する。心まで縮まるような寒い日もほっこりあったかくなる「あったかすみっコぐらし」とほっとする時間を味わって。「ぺんぎん?」「とんかつ」デザインの「あったかすみっコぐらし」の予約期間は「プレミアムバンダイ」にて2024年9月17日(火)10:00〜2024年10月31日(木)23:59まで受け付けている。数量限定でのお取り扱いとなるので、気になる方はお早めにチェックをどうぞ!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.