「テレビ界のアカデミー賞」と呼ばれる第76回プライムタイム・エミー賞授賞式が、アメリカ現地時間9月15日(日本時間9月16日)に米ロサンゼルスで開催された。今回は真田広之がプロデュース、主演を務めた『SHOGUN 将軍』が主要部門を含む最多25部門にノミネートされ、主要部門でも大本命と目されるなか、史上最多の18部門を受賞し、お祝いムードとなっている。

参考:『SHOGUN 将軍』エミー賞史上最多18部門に輝く 真田広之が日本人初の主演男優賞受賞

主要部門の授賞式に先立って、9月7日と9月8日には製作・技術に関わった人々に贈られるクリエイティブ・アーツ・エミー賞が開催され、『SHOGUN 将軍』は14部門を受賞した。そのうち編集賞、キャスティング賞、スタント・パフォーマンス賞など6部門でノミネートされた日本人7人が全員栄冠を手にしたことも話題になっている。そして大方の予想通り、プライムタイム・エミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞を獲得し、合計で18部門受賞を達成した。

ジェームズ・クラベルの小説『将軍』を原作とした本作は、真田が日本から時代劇に精通したスタッフや実力派キャストを呼び寄せ、ハリウッドの資本で制作された本格時代劇だ。これが国際的に評価されたことには大きな意味があり、今後のエンターテインメントを変えていく足がかりとなるのは間違いないだろう。

ここでは、そんな快挙を達成した『SHOGUN 将軍』の真田広之やアンナ・サワイの受賞スピーチなど、注目トピックを紹介していく。

日本人およびアジア系女優初の主演女優賞を獲得したアンナ・サワイ 日本に漂着したイギリス人船乗り、ジョン・ブラックソーン(コズモ・ジャーヴィス)は、吉井虎永(真田広之)から「按針」という名を与えられ、彼の家臣となる。アンナ・サワイが演じたのは、その按針の通訳の任を受けた鞠子だ。

サワイは、名前を呼ばれると一瞬顔を歪め、涙を堪えながら壇上へ。そして彼女は「名前を呼ばれる前から泣いていました」と話し、ほかの候補者たちを見て育ってきた、彼女たちと名前を並べることができてうれしいと語った。そしてキャストやクルーに感謝を述べ、「真田さんは私たちのような(日本人の)俳優みんなのためにドアを開きつづけてくれました」と彼の業績を称えた。また、按針を演じたコズモ・ジャーヴィスについても「あなたは私の知る最も正直で誠実で、恐れ知らずな俳優です。あなたのおかげで120%の力を出すことができました」と称賛している。最後に母に愛と感謝を伝え、「この賞はすべての女性たちのものです」とスピーチを締めくくった。

真田広之がプロデューサー、主演男優として悲願を達成

『SHOGUN 将軍』の主人公で、真田広之演じる吉井直虎は、徳川家康をモデルとした戦国武将だ。実直で仁義を重んじる彼は、太閤の死後、その後釜を狙うほかの大名たちと対立していく。

主演男優賞発表で名前を呼ばれた真田は、大きく頷いたあと、共演者や制作陣と熱い握手を交わし、壇上へ。緊張した面持ちながらも、堂々とした態度でスピーチを始めた。「この場に立てることが本当に光栄です」と話した彼は、「FXやディズニー、Hulu、私を信じてくれてありがとう。チームもいつも私をサポートしてくれてありがとう。そして全てのクルーやキャスト、あなたたちを誇りに思います」と感謝を述べた。「これは東と西がお互いに敬意を持って出会う、夢のプロジェクトでした」とつづけ、「難しいチャレンジではありましたが、みんなで一致団結して、奇跡を起こしました」と感慨深げに述べた。そして「私たちはより良い未来を作ることができます」とスピーチを締めくくった。

いよいよ作品賞が発表されると、会場から大きな拍手が起こり、スタンディングオベーションに。そのなかを西岡徳馬や浅野忠信、平岳大らが肩を組んで登壇し、ほかのクルーやキャストもあとにつづいた。最初に製作総指揮のジャスティン・マークスがトロフィーを受け取り、FXなどの制作会社への感謝とキャストやクルーへの称賛を述べたあと、彼は真田にトロフィーを渡し、スピーチを促した。彼は「手短に日本語でスピーチさせてください」と言ったあと、以下のようにつづけた。

「これまで時代劇を継承して支えてきてくださったすべての方々、そして監督や諸先生方に心より御礼申し上げます。あなた方から受け継いだ情熱と夢は、海を渡り、国境を超えました」

スピーチの終盤、声をつまらせた真田だったが、マークスが日本語で「ありがとうございます」と言うと、「Thank you very much!」と力強い声でつづける感動的なシーンも見られた。

一方、リミテッドシリーズ作品賞のプレゼンターとして登場したガエル・ガルシア・ベルナルとディエゴ・ルナが、昨今エミー賞のテレビ中継の視聴率が下がっていることを説明し、スペイン語で候補者を紹介する一幕も。エミー賞はアメリカのテレビの祭典だが、近年は配信ドラマのノミネートが増え、視聴者は世界中に広がっている。今回の『SHOGUN 将軍』の躍進にも見られるように、英語作品以外も多くの視聴者に親しまれるようになっているのだ。エミー賞もテレビシリーズのクオリティの向上とともに、進化していくことが期待される。

日本を舞台にした時代劇で、ほぼ全編日本語で製作された『SHOGUN 将軍』が、史上最多受賞記録を達成した今回のエミー賞。1シーズンで完結する予定だった同作は、好評のためシーズン2の製作が決定しており、まだその熱は冷めそうにない。

第76回プライムタイム・エミー賞 主な受賞結果(受賞作は☆)ドラマシリーズ 作品賞☆『SHOGUN 将軍』『ザ・クラウン』『フォールアウト』『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』『ザ・モーニングショー』『Mr. & Mrs. スミス』『窓際のスパイ』『三体』

コメディシリーズ 作品賞☆『Hacks(原題)』『一流シェフのファミリーレストラン』『アボット エレメンタリー』『ラリーのミッドライフ★クライシス』『マーダーズ・イン・ビルディング』『パーム・ロワイヤル』『レザベーション・ドッグズ』『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』

リミテッドシリーズ 作品賞☆『私のトナカイちゃん』『FARGO/ファーゴ』『レッスン in ケミストリー』『リプリー』『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』

ドラマシリーズ 主演男優賞☆真田広之『SHOGUN 将軍』イドリス・エルバ『ハイジャック』ドナルド・グローヴァー『Mr. & Mrs. スミス』ウォルトン・ゴギンズ『フォールアウト』ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』ドミニク・ウェスト『ザ・クラウン』

ドラマシリーズ 主演女優賞☆アンナ・サワイ『SHOGUN 将軍』ジェニファー・アニストン『ザ・モーニングショー』リース・ウィザースプーン『ザ・モーニングショー』キャリー・クーン『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』マヤ・アースキン『Mr. & Mrs. スミス』イメルダ・スタウントン『ザ・クラウン』

コメディシリーズ 主演男優賞☆ジェレミー・アレン・ホワイト『一流シェフのファミリーレストラン』マット・ベリー『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』ラリー・デイビッド『ラリーのミッドライフ★クライシス』スティーブ・マーティン『マーダーズ・イン・ビルディング』マーティン・ショート『マーダーズ・イン・ビルディング』ディファロー・ウーン=ア=タイ『レザベーション・ドッグス』

コメディシリーズ 主演女優賞☆ジーン・スマート『Hacks(原題)』キンタ・ブランソン『アボット エレメンタリー』アイオウ・エディバリー『一流シェフのファミリーレストラン』セレーナ・ゴメス『マーダーズ・イン・ビルディング』マヤ・ルドルフ『マネー ~彼女が手に入れたもの~』クリステン・ウィグ『パーム・ロワイヤル』

リミテッドシリーズ/テレビ映画 主演男優賞☆リチャード・ガッド『私のトナカイちゃん』マット・ボマー『フェロー・トラベラーズ』ジョン・ハム『FARGO/ファーゴ』トム・ホランダー『フュード/確執 カポーティ vs スワンたち』アンドリュー・スコット『リプリー』

リミテッドシリーズ/テレビ映画 主演女優賞☆ジョディ・フォスター『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』ブリー・ラーソン『レッスン in ケミストリー』ジュノー・テンプル『FARGO/ファーゴ』ソフィア・ベルガラ『グリセルダ』ナオミ・ワッツ『フュード/確執 カポーティ vs スワンたち』

コメディシリーズ 助演男優賞☆エボン・モス=バクラック 『一流シェフのファミリーレストラン』ライオネル・ボイス『一流シェフのファミリーレストラン』ポール・W・ダウンズ『Hacks(原題)』ポール・ラッド『マーダーズ・イン・ビルディング』タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ『アボット エレメンタリー』ボーウェン・ヤン『サタデー・ナイト・ライブ』

コメディシリーズ 助演女優賞☆ライザ・コロン=ザヤス『一流シェフのファミリーレストラン』キャロル・バーネット『パーム・ロワイヤル』ハンナ・アインバインダー『Hacks(原題)』ジャネル・ジェームス『アボット エレメンタリー』シェリル・リー・ラルフ『アボット エレメンタリー』メリル・ストリープ『マーダーズ・イン・ビルディング』

ドラマシリーズ 助演男優賞☆ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』浅野忠信『SHOGUN 将軍』平岳大『SHOGUN 将軍』マーク・デュプラス『ザ・モーニングショー』ジョン・ハム『ザ・モーニングショー』ジャック・ロウデン『窓際のスパイ』ジョナサン・プライス『ザ・クラウン』

ドラマシリーズ 助演女優賞エリザベス・デビッキ『ザ・クラウン』クリスティーン・バランスキー『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』ニコール・ベハリー『ザ・モーニングショー』グレタ・リー『ザ・モーニングショー』レスリー・マンビル『ザ・クラウン』カレン・ピットマン『ザ・モーニングショー』ホランド・テイラー『ザ・モーニングショー』

リミテッドシリーズ/テレビ映画 助演男優賞☆ラモーン・モリス『FARGO/ファーゴ』ジョナサン・ベイリー『フェロー・トラベラーズ』ロバート・ダウニー・Jr. 『シンパサイザー』トム・グッドマン=ヒル『私のトナカイちゃん』ジョン・ホークス『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』ルイス・プルマン『レッスン in ケミストリー』トリート・ウィリアムズ『フュード/確執 カポーティ vs スワンたち』

リミテッドシリーズ/テレビ映画 助演女優賞☆ジェシカ・ガニング『私のトナカイちゃん』ダコタ・ファニング『リプリー』リリー・グラッドストーン『Under the Bridge(原題)』アジャ・ナオミ・キング『レッスン in ケミストリー』ダイアン・レーン『フュード/確執 カポーティ vs スワンたち』ナヴァ・マウ『私のトナカイちゃん』カリ・レイス『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』(文=瀧川かおり)