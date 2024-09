全国のナムコ限定！「クラッシュ・バンディクー」クレーンゲーム専用景品

エスケイジャパンは、世界的に人気のアクションゲーム「クラッシュ・バンディクー」のクレーンゲーム専用景品を発売します。

本商品は2024年9月から全国のナムコ限定で展開します。

「クラッシュ・バンディクー」クレーンゲーム専用景品

本商品は2024年9月から全国のナムコ限定で展開!

<クラッシュがぬいぐるみになって登場!>

ちょっとドジだけど、何度も地球を救ってきた主人公のクラッシュがBIGぬいぐるみになりました!さらにゲーム内でお馴染みのTNT(ばくだん箱)や精霊アクアクを身につけた無敵モードのクラッシュなど、ファン必見のポーズを再現したマスコットボールチェーンも登場します!

※クレーンゲーム専用景品のため、非売品となります。

※店舗導入は2024年9月4週目からとなります。

導入時期は店舗によって異なります。

○クラッシュ・バンディクー BIGぬいぐるみ (全1種)

○クラッシュ・バンディクー マスコットボールチェーン (全4種)

<「特大ぬいぐるみ」が当たるフォロー&リポストキャンペーンを実施中!>

発売を記念してキャンペーン限定グッズ“クラッシュ特大ぬいぐるみ(約100cm)”が当たるフォロー&リポストキャンペーンを2024年9月16日(月)から9月23日(月)まで実施中。

■キャンペーン概要

ナムコプライズ担当(@namco_prize)をフォローして、キャンペーンポストをリポストすることで応募完了です。

応募者の中から抽選で3名様に特大ぬいぐるみをプレゼントします!

詳しくはナムコプライズ担当Xアカウントを確認してください。

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.

