ヨーロッパまでお手頃価格で楽しめる！エールフランス航空「ランデヴーキャンペーン」

エールフランス航空「ランデヴーキャンペーン」

エールフランス航空は2024年9月9日から9月23日まで、快適な機内サービスを楽しみながらヨーロッパの魅力的な目的地をお手頃な価格で楽しめる「ランデヴーキャンペーン」を実施中です。

■魅力的な価格をお好みのクラスで

【エコノミー エールフランスの洗練されたサービスをお得な価格で】

パリ 最安値148,630円*

バルセロナ 最安値174,450円*

ミラノ 最安値154,070円*

https://wwws.airfrance.co.jp/ja/information/meilleures-offres/le-rendez-vous-air-france

【プレミアム エコノミークラスよりも40%広い余裕と快適さを】

パリ 最安値282,310円*

マドリッド 最安値288,080円*

フィレンツェ 最安値289,350円*

https://wwws.airfrance.co.jp/ja/deals?cabin=PREMIUM

【ビジネス フルフラットベッドになるシートでくつろぎの旅を】

パリ 最安値528,780円*

ロンドン 最安値526,100円*

ローマ 最安値537,210円*

https://wwws.airfrance.co.jp/ja/information/meilleures-offres/le-rendez-vous-air-france-business

* 販売期間:2024年9月9日〜2024年9月23日

旅行期間:2024年9月9日〜2025年2月28日

表示価格はキャンペーン期間中の東京発の最安値です。

往復運賃、諸税、燃油サーチャージが含まれます。

キャンペーン料金は空席状況により利用いただけない場合があります。

料金は諸条件により変動します。

その他の条件が適用されます。

長距離線フライトではエコノミークラスでも無料でシャンパンを楽しめます。

機内やラウンジで心弾むひとときを楽しめます。

