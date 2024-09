京都最大級のイラスト＆アートの祭典！artDive2024

アートダイブ実行委員会は、2024年10月19日(土)・20日(日)の2日間、全国のクリエイターが自ら制作したアート作品やハンドメイド作品を自由に展示・販売するイベント「artDive2024)」を京都市勧業館みやこめっせにて開催します。

なお、 アートダイブは2019年の開催から5年ぶりの開催となります。

artDive2024

名称 : artDive2024

内容 : 全国のクリエイターによる

イラスト・絵画・工芸・ファッション等の

オリジナル作品の展示・販売や、ライブペイントパフォーマンス等

日程 : 2024年10月19日(土)・20日(日) 11:00〜17:00

会場 : 京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場(全面)

ブース数: 約700ブース(2日間合計)

入場料 : 無料

主催 : artDive実行委員会/CREATORS BANK

URL : https://artdive.net/

【アートダイブの3つの特徴】

1:2日間合計で700ブース出展!全国クリエイターが一堂に会するアートイベント

2:10,000点以上!多種多様で個性豊かなアート作品やオリジナル作品が大集結

3:作品が誕生する瞬間に立ち会う!クリエイターによるライブペイントを開催

同イベントは「クリエイターの日頃の創作活動の発表の機会」と「クリエイターとファンの交流の機会」の創出を目的として開催します。

アートダイブ実行委員会では、同イベントがクリエイターにとって新たなステップアップのきっかけとなること、そしてファンにとって作り手との直接の交流によるアート体験の貴重な場となることを目指して取り組むとのことです。

■ アートダイブの3つの特徴

【2日間合計で700ブース出展!全国クリエイターが一堂に会するアートイベント】

2009年に京都最大級のイラスト・アートの祭典としてスタートした「artDive」。

2024年は11回目として2019年以来5年ぶりに開催します!

アートダイブでは、全国から第一線での活躍を志すクリエイターが「京都市勧業館みやこめっせ」に集まり、合計700ブースが出展します。

【10,000点以上!多種多様で個性豊かなアート作品やオリジナル作品が大集結】

イベント当日は、絵画・イラスト・写真・コミック・工芸・デザイン・ファッション等、多種多様なジャンルの個性的で感性を刺激するような10,000点以上のオリジナル作品が、敷地面積4,000m2の会場を埋め尽くします。

作品は鑑賞するだけでなく、クリエイター本人から直接購入することもできます。

なお、壁面パネルが設置された小さな個展のようなブースから彩り豊かで雑貨店のようなブースまで、クリエイターの創意工夫が施されたレイアウトにも注目です。

過去開催時の出展ブースの様子・1

過去開催時の出展ブースの様子・2

過去開催時の出展ブースの様子・3

【作品が誕生する瞬間に立ち会う!クリエイターによるライブペイントを開催】

大型キャンパスにクリエイターがその場で作品を描いていくライブペイントパフォーマンスを開催します。

作品の制作過程を間近に見ることができる大迫力のライブペイントは、過去開催でも人気のコンテンツとなっています。

一筆進むごとに姿を変えていくキャンパスは、まるでクリエイターの世界に没入しているような非日常を味わうことができます。

過去開催時のライブペイントブースの様子・1

過去開催時のライブペイントブースの様子・2

過去開催時のライブペイントブースの様子・3

■ クリエイターの出展作品の一例

※各画像直下の名称はクリエイター名です。

※本ページで紹介する出展者は一例です。

公式サイト内の出展情報ページでは2024年のアートダイブに出展する全てのクリエイターを見ることができます。

【イラスト・アート作品】

たくみ

イユダ エマ

マルイ

【クラフト・インテリア雑貨・アクセサリー作品】

よしのり

紫乃二夢

watanao

【ライブペイントパフォーマンス】

ぐしけんしおり

Naki

ART STUDIO YUKI

