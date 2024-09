-20℃対応！GRAPHENE-X Japan『AeroGrapheシリーズ』

GRAPHENE-X Japanは、2024年9月17日(火)より、待望の最新作『AeroGrapheシリーズ』(パファージャケット・ベスト、デニムジーンズ)の予約販売を応援購入サイトMakuakeにて開始します。

GRAPHENE-X Japan『AeroGrapheシリーズ』

GRAPHENE-Xは、奇跡の素材とも呼ばれノーベル賞を受賞した、地上で最も薄く高い強度を誇る素材『グラフェン』を、初めてアパレルに搭載したパイオニアブランドです。

今回採用したのが、なんとあのグラフェンと双璧をなすほどに卓越した素材『エアロゲル』です。

地上で最も軽く断熱性に優れた素材であり、宇宙服に搭載されていることでも知られています。

エアロゲルは完全に断熱する為、バナーで炙っても花が燃えることはありません。

もはや無敵とも言える、グラフェンとエアロゲルの究極素材を搭載した、パファージャケットとデニムジーンズの開発を果たしました。

■AeroGrapheパファージャケット&ベストの概要

AeroGrapheパファージャケット

AeroGrapheパファーベスト

AeroGrapheパファー概要1

パファーにはジャケットとベストタイプがあり、エアロゲルをチューブ状にして正面と背面に配置しています。

このチューブが寒さに呼応して、まるで生き物のように温度によって伸縮し、寒い環境では保温性能が上がり、暖かい環境では本性能を落として、体温調整を補助します。

さらにこのエアロゲルチューブをグラフェン生地で包み込むことで、温度調整に優れたジャケットに仕上がっています。

エアロゲルチューブを挟む素材には、合成グラフェン入りフィルを使用しており、重量対保温力比では他の追随を許さない。

また、このインサレーションはびしょ濡れになっても性能を発揮し続ける。

■デザインと機能

■AerGraphe Denim Jeansの概要

AeroGrapheデニムジーンズ

AeroGrapheデニムジーンズ2

AeroGrapheデニム概要

ジーンズは、グラフェンとエアロゲルを一体化した統合繊維とスパンデックスを横糸に織り込んだ独自のブレンドで作られており、耐久性、温度調節、柔軟性を高めています。

これをさらに優れたものにするため、私たちは世界でも有数の革新的なデニム工場のひとつである「アドバンスド・デニム」と提携し、同社のAIR LOCK(TM)テクノロジー※を生地の縦糸に応用しました。

AIR LOCK(TM)テクノロジー

この技術により、デニム生地は元の形状の40%以上の伸縮と高い通気性を生み出し、抜群の着心地を提供します。

※ADVANCE DENIM - AIR LOCK

空気を閉じ込める独自の3層構造で、環境に優しく、軽量で通気性に優れ、超ソフトなデニムを生み出す中国Advance Denim社の技術です。

■デザイン・機能

デニムジーンズのデザインと機能

■Makuakeプロジェクト概要

Makuakeサイトにて2024年9月17日(火)〜2024年10月31日(木)

予約購入者には2024年12月中に納品予定で、納品完了後に一般販売を計画しています。

GRAPHENE-X 公式サイト: https://graphene-xjapan.com/

サイトURL : https://www.makuake.com/project/aerograph/

リターン例:

AeroGrapheパファージャケット『超早割』25%OFF:69,000円(税込):30個

AeroGrapheパファーベスト『超早割』25%OFF:48,600円(税込):10個

AeroGrapheデニムジーンズ『超早割』25%OFF:35,800円(税込):30個

AeroGrapheパファージャケット&ベスト&デニムジーンズ『フルセット割』34%OFF:135,300円(税込):15個

※一般販売予定価格:パファージャケット92,000円、パファーベスト48,600円、ジーンズ35,800円

※その他2個セットや上下1セットもあります

