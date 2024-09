「モナコ王室」で 愛されたシャンパン！「ROYAL RIVIERA」TVアニメ「進撃の巨人」コラボキャンペーン

CHAMPAGNE ROYAL RIVIERAを販売するRoyal Riviera Japanは、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボキャンペーンを2024年10月1日(火)から12月31日(火)の期間限定で開始します。

「ROYAL RIVIERA」TVアニメ「進撃の巨人」コラボキャンペーン

〈開催期間〉

2024年10月1日(火)〜2024年12月31日(火)

※なくなり次第、配布終了となります。

〈価格〉

CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Brut Supreme :9,900円(税込)

CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Rose Princier:13,200円(税込)

〈購入方法〉

・ROYAL RIVIERA公式オンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/royalriviera/

・全国種類販売店 等

〈進撃の巨人×ROYAL RIVIERA オリジナルアクリルスタンド〉

〈CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA〉

〈進撃の巨人×ROYAL RIVIERA オリジナルアクリルスタンド(2)〉

キャンペーン期間中に「ROYAL RIVIERA Brut Supreme」または「ROYAL RIVIERA Rose Princier」を購入すると、進撃の巨人キャラクターのオリジナルアクリルスタンドをプレゼント。

アクリルスタンドは全9種で1種封入。

1種はシークレットで、どのキャラクターが出るかはお楽しみ!

