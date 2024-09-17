「モナコ王室」で 愛されたシャンパン！「ROYAL RIVIERA」TVアニメ「進撃の巨人」コラボキャンペーン
CHAMPAGNE ROYAL RIVIERAを販売するRoyal Riviera Japanは、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボキャンペーンを2024年10月1日(火)から12月31日(火)の期間限定で開始します。
「ROYAL RIVIERA」TVアニメ「進撃の巨人」コラボキャンペーン
〈開催期間〉
2024年10月1日(火)〜2024年12月31日(火)
※なくなり次第、配布終了となります。
〈価格〉
CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Brut Supreme ：9,900円(税込)
CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA Rose Princier：13,200円(税込)
〈購入方法〉
・ROYAL RIVIERA公式オンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/royalriviera/
・全国種類販売店 等
CHAMPAGNE ROYAL RIVIERAを販売するRoyal Riviera Japanは、TVアニメ「進撃の巨人」とのコラボキャンペーンを2024年10月1日(火)から12月31日(火)の期間限定で開始します。
〈進撃の巨人×ROYAL RIVIERA オリジナルアクリルスタンド〉
〈CHAMPAGNE ROYAL RIVIERA〉
〈進撃の巨人×ROYAL RIVIERA オリジナルアクリルスタンド(2)〉
キャンペーン期間中に「ROYAL RIVIERA Brut Supreme」または「ROYAL RIVIERA Rose Princier」を購入すると、進撃の巨人キャラクターのオリジナルアクリルスタンドをプレゼント。
アクリルスタンドは全9種で1種封入。
1種はシークレットで、どのキャラクターが出るかはお楽しみ！
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