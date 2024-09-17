LINEMO、月額基本料をPayPayポイントで全額還元 最大6カ月分
ソフトバンクは、「LINEMOベストプラン 基本料最大6カ月分PayPayポイントで全額戻ってくるキャンペーン」「LINEMOベストプランV 基本料最大5カ月分PayPayポイントで全額戻ってくるキャンペーン」を開始した。
LINEMOベストプラン 基本料最大6カ月分PayPayポイントで全額戻ってくるキャンペーン
キャンペーン期間中、LINEMOの「LINEMOベストプラン」（3GB 月額990円～10GB 月額2090円）を他社からの乗換えか新しい電話番号で契約すると、月額基本料の最大6カ月分相当をPayPayポイントで還元する。終了日は未定。
1カ月のデータ利用量が3GB未満の場合はPayPayポイント990円相当、3GB以上の場合はPayPayポイント2090円相当が付与される。
ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗換えは対象外。
LINEMOベストプランV 基本料最大5カ月分PayPayポイントで全額戻ってくるキャンペーン
キャンペーン期間中、LINEMOの「LINEMOベストプランV」（20GB 月額2970円～30GB 月額3960円）を他社からの乗換えか新しい電話番号で契約すると、月額基本料の最大5カ月分相当をPayPayポイントで還元する。終了日は未定。
他社からの乗換えの場合は、LINEMOの開通日が属する月の翌月から5カ月間、新しい番号での契約の場合は、LINEMOの開通日が属する月の翌月から3カ月間が、還元の対象期間となる。
1カ月のデータ利用量が20GB未満の場合はPayPayポイント2970円相当、20GB以上の場合はPayPayポイント3960円相当が付与される。
ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗換えは対象外。