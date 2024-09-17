¿·¾å¸ÞÅçÄ®Áê¥ÎÅç²¡¡ÁÇÀø¤ê¤ÇÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¡ÖÎ®¤µ¤ì¤Æ´ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡¡Ìµ»ö¤ò³ÎÇ§¡ÔÄ¹ºê¡Õ
16Æü¸á¸å¡¢¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤ÎÁê¥ÎÅç²¤ÇÁÇÀø¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸©Æâ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¸ÞÅç³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï16Æü¸á¸å4»þ20Ê¬º¢¡¢¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤ÎÁê¥ÎÅç²¤ÇÁÇÀø¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é½ä»ëÁ¥¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¸áÁ°10»þº¢¡¢¡ÖÎ®¤µ¤ì¤Æ´ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¶µ²ñ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢³¤¾åÊÝ°Â´±¤¬ËÜ¿Í¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¥¦¥¨¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó700¥áー¥È¥ëÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£