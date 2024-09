新型コロナウイルスのパンデミック以降、多くの会社でリモートワークの時間が増加しました。その後、完全にリモートワークに軸足を移す会社がある一方で、「やはりオフィス勤務が必要」と考えた会社も少なくありません。後者の代表格であるAmazonでは、アンディ・ジャシーCEOが2025年から週5日のオフィス出社を基本とすることを明らかにしています。Update from Amazon CEO Andy Jassy on return-to-office plans and manager team ratio

リモートワークは、通勤時間がゼロで済む、仕事の合間に家庭のことができるなどのメリットがあり、働く人からはおおむね好意的に受け取られているようですが、経営陣は「生産性が低い」と考えているようです。大手ではGoogleやDell、Zoomなどがリモートワーク反対派として知られています。Googleが完全リモートワークを原則禁止して週3日は出勤することを勤務評価に含める方針 - GIGAZINE同じくリモートワーク反対派であるAmazonのアンディ・ジャシーCEOは2023年に「リモートワークを続けたいという人は、Amazonではうまくいかない」と発言しています。AmazonのCEOがリモートワークを続ける従業員に「おそらくAmazonではうまくいかない」と警告 - GIGAZINEジャシーCEOは2024年9月16日に発したメッセージで、Amazonの企業文化をさらに強化していくため、管理職を減らして組織をフラットにすること、そしてオフィスで一緒に働く時間を増やすために、オフィスに出社することという方針を示しました。なお、子どもが病気になったときや、家で緊急事態が起きたとき、取引先や提携先に会いに行くとき、隔離された環境で集中してコーディングしたいときなどに、週1日〜2日ほどリモートワークに切り替えることはこれまで通り認められるとのこと。この「週5日出社」の方針は、生活スケジュールの変更などを考慮して、2025年1月2日からスタートするとのことです。