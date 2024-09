待望の新作アルバム『Epic Narratives』の発売が迫りつつあるBAND-MAIDだが、今回は8月30日に行なわれた<BAND-MAID 番外編お給仕 Medium in Summer>について振り返っておきたい。これまで番外編と銘打たれたお給仕(ライブ)では、昨年11月26日に横浜アリーナで開催された結成10周年記念公演では披露しきれなかった楽曲を中心とした演奏プログラムが組まれてきたが、この日に限ってはさらに“Medium in Summer”というテーマが設定され、あらかじめ「ミディアム曲を中心にセレクトしてお送りする、BAND-MAID夏の番外編お給仕」との説明が伴っていた。そうしたレアな機会が設けられたのが東京・渋谷Spotify O-EASTという親密な距離感の会場だったこともあり、この夜の公演チケットについては熾烈な争奪戦が繰り広げられることになった。実際にその場に居合わせることができたご主人様お嬢様(ファンの呼称)たちは、かなりの強運の持ち主ということになるだろう。

2024年9月25日(水)発売■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録予定MemorableShamblesBestieProtect YouSHOW THEM *BAND-MAID with The WarningToi et moiMagieForbidden taleGo easyBrightest StarThe oneLetters to youTAMAYA!Get to the top*収録曲順は後日発表いたします[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像