【CAPCOM TGS SALE】セール期間:~9月30日まで

カプコンは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて「CAPCOM TGS SALE」を9月30日まで実施している。

本セールでは対象となるカプコンのダウンロードタイトルが最大87%オフの特別価格で販売している。ラインナップには「BIOHAZARD RE:4」、「Street Fighter 6」、「Devil May Cry 5」、「ROCKMAN CYBER WORLD PACK」などがセール価格で販売している。

□「CAPCOM TGS SALE」

「CAPCOM TGS SALE」対象タイトル(一部)

BIOHAZARD RE:4

通常価格:4,990円

セール価格:3,742円(25%オフ)

□「Steam」の「BIOHAZARD RE:4」

Street Fighter 6

通常価格:7,990円

セール価格:3,995円(50%オフ)

□「Steam」の「Street Fighter 6」

Devil May Cry 5

通常価格:2,990円

セール価格:986円(67%オフ)

□「Steam」の「Devil May Cry 5」

ROCKMAN CYBER WORLD PACK

通常価格:11,970円

セール価格:3,979円(67%オフ)

□「Steam」の「ROCKMAN CYBER WORLD PACK」

(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

(C)CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.