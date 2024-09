SEVENTEEN、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」予告映像を公開

SEVENTEENが12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」を通じて、みんなの悩みを解決する。SEVENTEENは本日(17日)0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルと公式SNSを通じて、12thミニアルバムの予告映像「Speak Up」を掲載した。映像でメンバーは、現代人なら誰でも一度は経験したであろう悩みを13のキーワードで示している。「THE REAL ME(本当の私)」「STEREOTYPE(偏見)」「Need some space(一人だけの空間が必要)」「CHALLENGING(挑戦)」「HIGH EXPECTATION(高い期待)」など、心の中の考えを率直に打ち明けたフレーズが印象的だ。

終盤には「それで、君の悩みは何?」というナレーションが流れ、ファンは熱狂的な反応を示した。「声に出していう」という意味の予告映像のタイトルと、「感情を吐き出せ」という意味を持つアルバムタイトル「SPILL THE FEELS」が合わさり、誰もが共感できるメッセージを予告した。洗練された映像美と感覚的なサウンドも新譜への期待を高める。彼らは、夏の都市を背景に、爽やか且つ成熟した魅力を届け、「SPILL THE FEELS」についてのネタバレを探す楽しさを与えた。SEVENTEENのアイデンティティと進化が込められた12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は、10月14日午後6時に発売される。彼らはカムバックに先立って、10月12日〜13日に高陽(コヤン)総合運動場にて、ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の幕を開ける。その後、アメリカ、日本、などで公演を続ける。