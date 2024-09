ジェイアール京都伊勢丹にて 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会する「Disney THE MARKET」を開催!

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが販売されるほか、時代を越えて愛されるキャラクターたちのバラエティ豊かな約3,000点のグッズが勢揃いします☆

ジェイアール京都伊勢丹「Disney THE MARKET in ジェイアール京都伊勢丹」

期間:2024年9月24日(火)〜10月8日(火)

営業時間:午前10時〜午後8時 (最終日午後6時終了)

場所:ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場

ジェイアール京都伊勢丹にて、「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが並ぶ「Disney THE MARKET」を開催!

「ディズニー」や「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など、時代を越えて愛されるキャラクターたちのバラエティ豊かな約3,000点のグッズが勢揃いします。

また日替りのお買いあげプレゼントやフォトスポットが展開されるほか、館内BGMや各階の装飾もディズニー仕様に変更される、ディズニーファン必見のイベントです☆

そんな「Disney THE MARKET in ジェイアール京都伊勢丹」にて購入できるグッズの一部を紹介していきます。

会場限定「トートバッグ・キーホルダー」

グッズ名・価格:左から)

・キーホルダー 880円(税込)

・トートバッグ 1,980円

ジェイアール京都伊勢丹限定グッズとして、トートバッグとキーホルダーが登場。

レトロ感ある、パイカットアイの「ミッキーマウス」が、パープルカラーでデザインされています。

にっこりと笑う「ミッキーマウス」の表情もポイント。

”KYOTO”の文字もあしらわれた、ここでしか手に入らないグッズです。

三越伊勢丹限定グッズ

三越伊勢丹限定グッズとして、トートバッグ、Tシャツ、パズルが登場。

関西では、ジェイアール京都伊勢丹でのみ手に入るグッズです。

ファンタジア 魔法使いの弟子トートバッグ

価格:各3,901円(税込)

種類:2種類

魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」がデザインされた『ファンタジア』デザインのトートバッグ。

きらきらと、魔法がかかっているようなデザインが使用されています。

カラーは異なる雰囲気が楽しめるブラックとホワイトの2色展開です。

ドナルドダックTシャツ

価格:各5,001円(税込)

種類:2種類

2種類のデザインが展開された、「ドナルドダック」のTシャツ。

1つは、「ドナルドダック」と、3人の甥っ子「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」がピクニックをしているデザイン。

サンドイッチやフルーツを食べています。

もう1つは、「ドナルドダック」のお誕生日を、「デイジーダック」と「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」、そして叔父の「スクルージ・マクダック」がお祝いしているデザイン。

大きなケーキには、「ドナルドダック」のトレードマークである帽子が飾られています。

Black and White リバーシアートパズル パネルセット

価格:5,280円(税込)

ディズニー映画『ファンタジア』デザインを使用したアートパズル。

黒と白の2パターンがリバーシブルで楽しめます。

魔法使いの弟子になった「ミッキーマウス」のかわいいポーズや表情にも注目です。

「Disney THE MARKET」イベント限定グッズ

「Disney THE MARKET」限定グッズとして、「ミッキーマウス」のぬいぐるみやハンカチ、「ミッキーマウス」デザインのパッケージに入ったチョコレートクランチが登場。

『ファンタジア』をテーマにした、自分用にもお土産用にもぴったりなラインナップになっています。

ファンタジア〈ネオン〉魔法使いの弟子ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション

価格:2,750円(税込)

『ファンタジア』に登場する、魔法使いの弟子に扮した「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

月や星がデザインされた帽子をかぶり、ローブを着た姿がデザインされています。

にっこりと笑う表情もかわいいぬいぐるみです。

〈フェイラー〉ファンタジア〈ドリーム〉ハンカチ

価格:3,850円(税込)

シュニール織のグッズを展開するブランド「フェイラー」製のハンカチ。

「ミッキーマウス」はもちろん、『ファンタジア』に登場する妖精やペガサスもレイアウトされています。

たくさんのカラーが使われた、鮮やかなデザインのハンカチです。

ファンタジア〈ネオン〉チョコレートクランチ

価格:2,160円(税込)

『ファンタジア』デザインのパッケージに入ったチョコレートクランチ。

蓋には、かっこよくポーズをきめる「ミッキーマウス」がデザインされています。

ピンク色の個包装パッケージにも、「ミッキーマウス」やバケツを持ったほうきがデザインされています。

サマンサタバサ『塔の上のラプンツェル』グッズ

グッズ名・価格:

・リュック ラプンツェル 25,300円(税込)

・ショルダーバッグ ラプンツェル 22,000円(税込)

・トートバッグ ラプンツェル 14,300円(税込)

販売期間:2024年9月24日(火)〜9月30日(月)

サマンサタバサより、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのバッグとリュックが登場。

リュックは、編み上げをリボンで再現した「ラプンツェル」のドレスをモチーフにしたデザイン。

ショルダーバッグは、トップに「ラプンツェル」のティアラがあしらわれています。

”Rapunzel”の文字と、コロナ王国の国旗にも描かれている太陽のマークがデザインされたトートバッグもラインナップ☆

〈Disney SERIES CREATED by MOUSSY〉VOLUME SLEEVE KNIT TOP(三越伊勢丹先行販売)

価格:各12,980円(税込)

種類:3種類

三越伊勢丹先行販売グッズとして「MOUSSY」より「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのニットが登場。

正面には、仲睦まじい「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が大きくデザインされています。

ボリュームのある袖部分に立体的なお花があしらわれた、華やかなデザインのトップスです。

お買いあげプレゼント「三越伊勢丹限定 日替りステッカー」

期間中、会場で1会計につき税込み3,000円以上購入された方各日先着1,000名に「三越伊勢丹限定 日替りステッカー」をプレゼント。

「ミッキー&フレンズ」をはじめ、「アリエル」や「アナ」「エルサ」「スティッチ」「ティンカー・ベル」など、人気キャラクターのステッカーが日替わりで登場します。

また、1会計につき税込み6,000円以上購入された各日先着100名は、9月24日から30日の期間「缶バッチ」を、10月1日から8日の期間は「A4クリアファイル」がプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※当日のお買いあげレシートのみ有効

※レシートの合算は不可

※一部、お買いあげ金額加算対象外のグッズがあります

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、イベント限定グッズや会場限定グッズなど約3,000種が勢揃い。

「Disney THE MARKET in ジェイアール京都伊勢丹」は、2024年9月24日(火)から10月8日(火)まで開催されます☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約3,000点のディズニーグッズが勢揃い!Disney THE MARKET in ジェイアール京都伊勢丹 appeared first on Dtimes.