ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ディズニープリンスとヒーローが大集合した、「総柄デザインの大きめタオル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「総柄デザインの大きめタオル」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:約40cm×110cm

素材:綿50%、ポリエステル50%

乾燥機、漂白剤使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※商品の特性上、洗濯時に色落ちや毛羽落ちしますので他のものと別にお洗い下さい。また、洗濯ネットの使用をおすすめします。

ディズニープリンスやヒーローがぎっしりとデザインされた総柄タイル。

たくさんのプリンスやヒーローたちの姿がインパクト抜群です!

大きめサイズなので、様々なシーンで重宝しそう。

© Disney

デザインされているキャラクターは、『白雪姫』の「王子」、『シンデレラ』の「プリンス・チャーミング」、『眠れる森の美女』の「フィリップ王子」、『リトル・マーメイド』の「エリック王子」、『美女と野獣』の「王子」、『アラジン』の「アラジン」、『ヘラクレス』の「ヘラクレス」、『ムーラン』の「シャン隊長」、『プリンセスと魔法のキス』の「ナヴィーン王子」、『塔の上のラプンツェル』の「フリン・ライダー」の10人☆

© Disney

表情やポーズも様々で、10人のディズニープリンスとヒーローがデザインされた個性的な柄は特別感たっぷりです。

鮮やかな色使いもポイント◎

バスタオルとしてや、お昼寝用のブランケット代わりに使ったり、アート感覚でそのまま壁などに飾っておいても素敵。

ディズニープリンスとヒーローが大集合した、「総柄デザインの大きめタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10人のプリンスとヒーローが大集合!ベルメゾン ディズニー「総柄デザインの大きめタオル」 appeared first on Dtimes.