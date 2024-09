「益々黒木ファミリーから目が離せません」

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月15日、自身のInstagramを更新。第5子を出産したことを報告しました。宮崎さんは「September 13th 2024 Welcome to the world baby Kailli カイちゃん 産まれてきてくれてありがとう」「改めて私からも投稿を」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。13日に第5子を無事出産したことを改めて報告しました。

黒木さんもInstagramで報告

2度目の立ち会いとなった黒木さんをはじめ、家族によるサポートに感謝を伝えた宮崎さん。「お腹の中にいた頃から可愛くて仕方なくて会いたくてしかたなかったよ 会えて本当に嬉しいよ」と、1枚目では小さな足も公開し、無事産まれてきた第5子へのメッセージをつづっています。ほかにも出産を祝う家族との病院での様子も公開するなど、心温まる投稿になりました。さらに「帝王切開での出産だったのでしかも3度目の切開だったので妊娠中は正直身体は決して楽ではなかったです アラフォー5度目の出産」と、自身5度目となる出産を振り返った宮崎さん。「たまに、間隔あまりあけない帝王切開や出産、年子出産で賛否両論ありますが」「きちんと主治医や専門家の先生の指導と管理の元で間はあまり間もなかったですが妊娠出産をしました」「そこに関する憶測や批判はお控えいただきたいです」と、呼びかけています。この投稿にファンからは「れいかさん! おめでとうございます 素敵なご家族に仲間入りしたカイくん幸せですね」「益々黒木ファミリーから目が離せません」「ママもパパもお子さんたちも凄い立派ですね」「優しいパパに支えられて、ママは今はお身体をゆっくり休めて下さいね」「素敵な家族でインスタから幸せもらっています」など、祝福と称賛の声が多く寄せられました。黒木さんも出産当日の13日に自身のInstagramを更新。「kailliが無事産まれてきてくれました れいちゃんありがとう」「母子共に無事であることに本当に神様に感謝 感謝 感謝 先生方にも感謝 感謝 感謝」と、出産直後の家族との写真と共に報告しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:宍戸 奏太)