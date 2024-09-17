¼Ì¿¿¹¥¤Éã¤¬¸å²ù¡¢Ì¼¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤¬¿¼¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿§¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤Ë¤â¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎµÏ¿¤ä¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤À®Ä¹¤Î°ì½Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¸½ºß¡¢2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È0ºÐÃË¤Î»Ò¤ò°é»ùÃæ¤Î¤¿¤Þ¤(@choki_tama)¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤«¤é¤Î´¶³´¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ì½Ö¤ÏÁ´¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¼«¿È¤Îµ²±¡£¥Çー¥¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î»Ñ¤Ïº£¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
©choki_tama
©choki_tama
©choki_tama
©choki_tama
»Ò¤É¤â¤Îº£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ì½Ö¤ÏÁ´¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¼«¿È¤Îµ²±¡£¥Çー¥¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î»Ñ¤Ïº£¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥ó¥º±Û¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ²±¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë