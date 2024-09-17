¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¤¬29Æü¤Ë¸Î¶¿¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¡¡º£²Æ19ºÐ¤Ë¡ÄÂÎÄ´´Õ¤ßÊÖ´Ô¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç2Æ¬¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Êç½¸Ãæ¡¡Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à
9·î¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¤Ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
2005Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2011Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¡£
2Æ¬¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢19ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥À¤Ï20ºÐ¤«¤é¹âÎð´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢2Æ¬¤ÎÂÎÄ´¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢9·î29Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¤Ï15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢2Æ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊç½¸¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ°Êª±à¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤È¸ùÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¤¬µ¢¤ëÃæ¹ñ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£