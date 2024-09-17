声優アワード、来年3月15日開催 昨年の主演賞は市ノ瀬加那、浦和希【全受賞者一覧あり】
声優界最大のイベント第19回「声優アワード」の授賞式が、2025年3月15日に開催されることが決定した。主演声優賞や助演声優賞など全15部門の受賞者は、当日公式サイトでも発表される。
【写真】結束バンド登場！涙を流す人も…昨年の声優アワード授賞式の様子
ファンの投票で選出される「MVS（Most Valuable Seiyuu）」の投票受付は、9月1日よりスタートしており、今年は声優アワード公式サイトに加え、dアニメストア内の特設サイトでも投票が可能。
また、併催イベント「新人発掘オーディション」も同じく9月1日より応募受付を開始している。
＜『第十八回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：市ノ瀬加那、浦和希
■助演声優賞：阿座上洋平・石見舞菜香・能登麻美子
■新人声優賞：伊駒ゆりえ、榊原優希、戸谷菊之介、原菜乃華、羊宮妃那
■歌唱賞：結束バンド
■功労賞：古川登志夫、山田栄子
■シナジー賞：THE FIRST SLAM DUNK
■富山敬・高橋和枝賞：岡村明美、佐々木望
■キッズファミリー賞：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞： 高畑充希、村井國夫
■ゲーム賞：内田夕夜
■インフルエンサー賞：上坂すみれ
■MVS（最も活躍した声優）：中村悠一
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
【写真】結束バンド登場！涙を流す人も…昨年の声優アワード授賞式の様子
ファンの投票で選出される「MVS（Most Valuable Seiyuu）」の投票受付は、9月1日よりスタートしており、今年は声優アワード公式サイトに加え、dアニメストア内の特設サイトでも投票が可能。
＜『第十八回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：市ノ瀬加那、浦和希
■助演声優賞：阿座上洋平・石見舞菜香・能登麻美子
■新人声優賞：伊駒ゆりえ、榊原優希、戸谷菊之介、原菜乃華、羊宮妃那
■歌唱賞：結束バンド
■功労賞：古川登志夫、山田栄子
■シナジー賞：THE FIRST SLAM DUNK
■富山敬・高橋和枝賞：岡村明美、佐々木望
■キッズファミリー賞：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞： 高畑充希、村井國夫
■ゲーム賞：内田夕夜
■インフルエンサー賞：上坂すみれ
■MVS（最も活躍した声優）：中村悠一
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰