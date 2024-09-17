¾®³ØÀ¸¤¬¡ÖÌ¿¤òµß¤¦ÊýË¡¡×¤ò³Ø¤Ö¡¡¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ä119ÈÖÄÌÊó¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¡¡ÂçÊ¬
Ì¿¤òµß¤¦ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È17ÆüÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö½ÐÁ°¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¿Àºê¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÁ°¹ÖºÂ¤Ë¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸37¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¸©»ÙÉô¤Î¿¦°÷¤«¤é¡¢119ÈÖÄÌÊó¤Î¤ä¤êÊý¤ä¡¢µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë100²ó¤«¤é120²ó¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÆ°¤¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢17Æü¤ÏAED¤Î»È¤¤Êý¤â³Ø¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½2200»ÜÀß¤Ë2700Âæ¤Û¤É¤ÎAED¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£