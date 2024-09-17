NTT¥É¥³¥â¤Ë¡Ø£Ê¥ê¡¼¥°Éô¡Ù¤¬È¯Â¡ª¡© ¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½
7·î27Æü¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2024 powered by docomo¡×¡Ê°Ê²¼¡¢JWC¡Ë¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££Ê£±²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à ¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÂÐÀï¤·¤¿ËÜÂç²ñ¤Ï54,255¿Í¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ÎÍèÆü¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï½¸µÒ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢JWC¤¬¶½¹ÔÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Í×°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£JWC¤ò£Ê¥ê¡¼¥°¤È¶¦ºÅ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º£²óÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥âÂ¦¤ÎÂç²ñÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¾´·±»á¡¢¥°¥Ã¥º¤òÃ´Åö¤·¤¿¸åÆ£Í¥ÂÀÏ¯»á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿²£»³µ±»á¤Î3Ì¾¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤éJWC¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¡¶ÌÍø¹ä°ì¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¥ê¥¹¥¿ÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç
¡½¡½JWC¤Î³«ºÅ·èÄê·Ð°Þ¤«¤é»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2023Ç¯¤ÎJWC¤Ï¡ÖÁ°Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë12·îº¢¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¤Ç¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ë³«ºÅ¤ò·èÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¡ÊJWC¤Î¡ËÄêÎã²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê2023Ç¯¡ËÇ¯Æâ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Øº£Ç¯ÅÙ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ2024Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£Ç¯¤ÏUEFA²¤½£Áª¼ê¸¢¡Ê¥æ¡¼¥í¡Ë¤ä¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤¬JWCÄ¾Á°¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ÏÍèÆü¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¥É¥³¥â¼ÒÅª¤ËJWC¤Î¼çºÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡Ö¤¤¤¨¡¢ÍèÆü¤¹¤ë²¤½£¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ËÍê¤é¤º¤ËÂç²ñ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥í¤ä¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¤½¤ÎÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEXZ¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¸¡Ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡Ö¤Ï¤¤¡£¥É¥³¥â¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç¡É¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JWC¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ø£Ê¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º2024 powered by docomo¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢JIS¡Ë¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÂÐ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð±é¤¤¤¿¤À¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²»³Ú¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤¿²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤´ÅöÃÏÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âJWC¤äJIS¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼«ÂÎ¤¬Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í ¡×
2024Ç¯5·î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤½¤·¤Æ8·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÉNEXZ¡É¡£¡ÖNizi Project Season 2¡×¤è¤êÃÂÀ¸
¡½¡½º£²Æ¤ÏJIS¤È¤·¤Æ4»î¹ç¡Ê¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. - VfB ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È ¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç - VfB ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È £±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º - ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É ¤²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ - ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤â£Ê¥ê¡¼¥°¤È¶¦ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì·÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤ÈµþÅÔ¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡Ö²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ÎÍèÆü»î¹ç¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÄó·È¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´¹ñ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æº£²ó¤Ï¹Åç¤ÈµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤Ê¤¼³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¹Åç¤ÈµþÅÔ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤µ¤ó¤Ï8·î6ÆüÁ°¸å¤Î»î¹ç¤ò¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤ÈÀ¤³¦¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸³Æ½ê¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«ÂóÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÄê¤Î¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÍÑ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹Åç¤Ø¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¤Í¡×
https://youtu.be/xAmM70_fyAk?si=8K4xZwPnHDilbIbV
¡Ö¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ»á
JWC¤¬ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¿¶¶½¤Î´ú°õ¤Ë
¡½¡½¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JWC¤Ï54,255¿Í¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë½¸µÒ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈ¯Çä»þ¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢NEXZ¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¸ú²Ì¤ä¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³È»¶¶¨ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¸å¤Ë¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¡¢5Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆþ¾ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
²£»³¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÂ¥»Üºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤äÂÓÆ±¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤ÎÆÃÊÌÍ¥ÂÔ²Á³Ê¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬Æþ¾ì¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹ÌÌ¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JWC¤Î³«ºÅÌÜÅª¤Î1¤Ä¤Ë¡Ø¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Üºö¤ÇJWC¤ò´Ñ¤ËÍè¤¿»Ò¶¡Ã£¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤ËËÜÂç²ñ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÆâ³°¤ÇÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Õ¥¡¥ó
¡½¡½ºòÇ¯¤ÎJWCÍè¾ì¼Ô¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÍè¾ì¼ÔÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â3¡Á5ºÐÄøÅÙÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡Öº£Ç¯¤Ï¤Þ¤À½¸·×Ãæ¤Ê¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤ò¸«¤ë¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬NEXZ¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¾·ÂÔ¤äÆ±È¼¼ÔÍ¥ÂÔ»ÜºöÅù¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¾®Ãæ¹âÀ¸¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏJWC¤ÎÆÃÄ§
¡½¡½¡Ö¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°ÁªÈ´U-15¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à ¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼ U15¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É U15¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â²¤½£¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤È½ÅÍ×»ë¤·¤¿¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Î¼çºÅ¡¦±¿±Ä¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ê¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ËLemino¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¤è¤¯¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê³Û¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¾å¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶½¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¸¶²Á¡¢Çä¤ê¾ìÀß±ÄÈñ¡¢¿Í·ïÈñÅù¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¶²Á¤ò½ü¤¤¤ÆÍø±×¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¼ý»Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ÏÂç²ñ¼«ÂÎ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Íø±×°Ê³°¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥°¥Ã¥ºÇä¾å¤òÁý¤ä¤¹¾å¤Ç¡¢JWC¤äJISÆÃÍ¤Î»Üºö¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸åÆ£¡Ö3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¡£ºòÇ¯¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ë¥Ù¥¤¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¤È¤Î¶¨¶È¤ÇÈà¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎKAMO¤µ¤ó¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò³èÍÑ¤·¡¢»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢»î¹çÅöÆü¤ËÊÂ¤Ð¤º¤Ë¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½2¤ÄÌÜ¡¢3¤ÄÌÜ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£¡Ö2¤ÄÌÜ¤ÏÈÎÂ¥»Üºö¤Ç¤¹¡£5,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤ÇÈóÇäÉÊ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª·ô¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£LeminoÍÎÁ²ñ°÷¤ÏÍ¥ÀèÅª¤Ë¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¡Ê¥É¥³¥â¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ËdÊ§¤¤Í¥Àè²ñ·×¥ì¡¼¥ó¤òÀß¤±¤¿¤ê¡Ä¡Ä¥É¥³¥â¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÈÖÇä¤ì¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤¿¤À¡¢¿·¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ëËç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¡×¤È¸åÆ£»á
¡½¡½ÍèÇ¯¤âJWC¤ò¼çºÅ¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤Ç¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢JWC¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸åÆ£¡ÖJWC¤¬ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¿¶¶½¤Î´ú°õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÃå¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë¤È¤«¡¢Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯¾å¤Ç¥°¥Ã¥º¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤ÇJWC¤¬1¤Ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Lemino¤Ç¤ÎÇÛ¿®°ÕµÁ
¡½¡½JWC¤ÈJIS¤ÏLemino¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡ÖÁ´5»î¹çÃæ3»î¹ç¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤µ¤ó¤Î2»î¹ç¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤µ¤ó¤ÈLemino¤ÎÎ¾Êý¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎJWC¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÏNEXZ¤µ¤ó¤ÈME:I¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤¿¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç¡É¤òLemino¤Ç¤â¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÄ´À°¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡×
¡½¡½1¤Ä¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸¢Íø½èÍý¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥³¥â¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡ÖME:I¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Lemino¤Ç¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¡ÊME:I¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ë¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ME:I¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤´ë²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åª¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥º¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÍÍ»Ò¤òLemino¤ÇÇÛ¿®½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
https://www.youtube.com/watch?v=RzCLQquF9J8
Lemino¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù
¡½¡½Lemino¤Ç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê3¥ê¡¼¥°¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ø¥È¥Ã¥×ÁØ¤¬¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æµ±¤¯¡Ù¤È¡Ø60¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Çµ±¤¯¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢JWC¤äJIS¤ÏÁ°¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹»Üºö¤Ç¡¢£Ê3¤ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÇÛ¿®¤Ï¸å¼Ô¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏLemino¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÄ°¿ô¥Ç¡¼¥¿¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂÎÀ©Åª¤Ë¤ÏLemino¤ÏJ2¤äJ1¤Î°ìÀÆ³«ºÅÀá¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¡ÖLemino¤Ç¤Ï°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤Î»î¹ç¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®ÂÎÀ©¤ÎÌÌ¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£Ê£²¤ä£Ê£±¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
JWC¤äJIS¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØLemino¡Ù¤ä¡ØdÊ§¤¤¡Ù¤ÎPR¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿
³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÊª¸ì¤ò¹¤á¤ë
¡½¡½JWC¤äJIS¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î»Üºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥³¥â¼Ò¤Ï£Ê3¥¯¥é¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡Ö¸½ºß¤Ï¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤µ¤ó¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤µ¤ó¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¤µ¤ó¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤ädÊ§¤¤¤Ê¤ÉÊÀ¼Ò¤Î²ñ°÷¥Ù¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÉôÆâ¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤´¤È¤Ë¿ä¤·¥¯¥é¥Ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Á¤Ç³Æ¡¹¤¬»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°¤¹¤ëÉô½ðÌ¾¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÉô¡Ë¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ø£Ê¥ê¡¼¥°Éô¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²£»³¡Ö¥É¥³¥â¤ÎÃæ¤Ç¤âJ¥ê¡¼¥°´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌÇ¯¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤ä£Ê¥¯¥é¥Ö¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤ÏÉý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½³Æ¥¯¥é¥Ö¤ËÃ´Åö¼Ò°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ©¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉôÆâ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¯¥é¥Ö¤´¤È¤Ë¿§¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¥¾¡¡¢¾º³Ê¡¢»ÄÎ±¡Ä¡Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆâÍÆ¤äµ¬ÌÏ´¶¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥É¥³¥â¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±´Ø¤ï¤ì¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡£´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼DVD¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤¢¤ì¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÊª¸ì¤ò¹¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤âLemino¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¸åÆ£¡Ö¥É¥³¥â¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥É¤ò¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Íø±×¤âÄÉµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍèÅ¹Â¥¿Ê¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ·ô¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤¿¤ê¡¢»î¹çÅöÆü¤ÎÆø¤ä¤«¤·¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥³·»Äï¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë·Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
JWC¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°²ñ¾ì¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»Üºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸åÆ£»á
¡½¡½º£²ó¤ÎJWC¤äJIS¤Î¸½¾ì¤Ç¥É¥³¥â¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¾¯¤·Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡Ö»ä¤¬¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç10Ç¯°Ê¾å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤ÇÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦»þ¤Ï¡Ø¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ãç´Ö¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤´·Ð¸³¤È¡¢¥É¥³¥â¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Î»î¹çÆü¤Ë¤Ï¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤¬ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¥É¥³¥â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤È»î¹ç´ÑÀï¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÏÃ¤âÂ¿¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ø¤ï¤ë²ñ¼Ò¤ä¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»Üºö¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎJIS¤Ç¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤µ¤ó¤È¶¦Æ±»Üºö¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢JWC¤äJIS¤Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤µ¤ó¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¸å¤Î»Üºö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Akinori SUZUKIÎëÌÚ ¾´·±¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÉô¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¡¦Ã´ÅöÉôÄ¹¡£1999Ç¯NTT¥É¥³¥âÆþ¼Ò¡£I¥â¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤òÆÀ¤Æ¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤Æ³Æþ»þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤Ê¤É¤ò½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥³¥â¤ÎË¡¿Í±Ä¶ÈÉôÌç¤Ç±Ä¶È¤ò·Ð¸³¸å¡¢2015Ç¯¤«¤é£ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¡¢²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¤ÎÆ³ÆþÂÐ±þ¤Ê¤É¤â½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤è¤ê¸½ºß¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉôÌç¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥³¥â¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿60¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¶¨¶È¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¡£¥É¥³¥â¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÍÆÀ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø¤ÎÍè¾ì¤Ê¤É¤òÁÏ½Ð¡££Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ò20¿ôÇ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼·Ð¸³¤¬ËÜ¶ÈÌ³¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë
Yutaro GOTO¸åÆ£ Í¥ÂÀÏ¯¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡Ê³ô¡ËNTT¥É¥³¥â ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÉô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¡£2023Ç¯NTT¥É¥³¥âÆþ¼Ò¡£Á°¿¦¤Ï·Ð±Ä¡¦¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼ºöÄê¤Ê¤É¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£Á°¡¹¿¦¤Ç¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥³¥âÆþ¼Ò¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤ä³Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¶¨¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¤òÃ´Åö
Hikaru YOKOYMA²£»³ µ±¡Ê³ô¡ËNTT¥É¥³¥â ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÉô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¡£2022Ç¯NTT¥É¥³¥âÆþ¼Ò¡£Á°¿¦¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÅê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤Ë¤ÆM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¥É¥³¥âÆþ¼Ò¸å¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äJ¥ê¡¼¥°¡¦³Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¶¨¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î´ë²è¡¦ÈÎÂ¥¤òÃ´Åö
Photos: J.LEAGUE