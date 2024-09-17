ÃæÂ¼»âÆ¸¡Ö52ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡×¤ÎÀ¼
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼»âÆ¸¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£52ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
»âÆ¸¤Ï¡Ö9·î14Æü¤Ç52ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÆîºÂ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢³Ú²°¤Ç¤ÎÄ¹ÃËÍÛ´î¡¢¼¡ÃË²Æ´´¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
»âÆ¸¤Ï¸½ºß¡¢µþÅÔÆîºÂ¤Ç¸ø±éÃæ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£