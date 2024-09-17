¸µ¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡¦À¾»³ÊæÇµ²Ã¥¢¥Ê¤¬¡È³®Àû¡É¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½Ð¤ë¤È¤Ï¡×
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¾»³ÊæÇµ²Ã¤¬¡¢28Æü(12:00¡Á ¢¨¹Åç¥í¡¼¥«¥ë)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØÅìµþ¤Û¤Î¤Ü¤Î¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡¦ÀÐ°æ¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)À¾»³ÊæÇµ²Ã¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¦°ðÅÄ
¡Ø¤Ò¤í¤·¤ÞËþÅÀ¥Þ¥Þ!!¡Ù¡ØTSS¥é¥¤¥¯!¡Ù¡ØÁ´ÎÏ±þ±ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄLOVERS¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìó8Ç¯¡ÈTSS¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾»³¡£º£Ç¯3·î¡¢TSS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Åìµþ¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¡¢Çã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Î¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÅìµþ±ØÁ°¡£¾åµþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¾»³¤È¡¢¤µ¤ä¹á¤Î3¿Í¤ÇÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢À¾»³¤Ï4·î4Æü¤Ë¾åµþ¡¢¤µ¤ä¹á¤Ï4·î2Æü¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¶¤é¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¤À¤±ÀèÇÚ¤ä¤ó!¡×¤È¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤ÏÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾åµþ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤È¤â½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ÆÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡×¤µ¤ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡¢Ä«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°û¤ßÊª¡£¤É¤ó¤Ê°û¤ßÊª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤È¤µ¤ä¹á¤À¤¬¡¢ÁÛÁü¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡Ö»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¿åÅû¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¹Åç¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡£¹Åç¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤ä¹á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëÀ¾»³¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á!¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î2¿Í¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¾åµþ¤·¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤À¤¬¡¢¡Ö1Ç¯½»¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅìµþ½é¿´¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷Ã£¤â½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¡¢5¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¶äºÂ¤ä·îÅç¤Ç¡¢Åìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¡Á¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹À¾»³¤Ï¡ÖÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¤«¤é°§»¢¤Î»ÅÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¡£
À¾»³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«TSS¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂà¿¦¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ØÍè¤Æ¡¢¹Åç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¹Åç¤ÏÂç»ö¤Ê¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Åìµþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÈÅìµþ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È¤«¡ÈÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¡¦ÀÐ°æ¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)À¾»³ÊæÇµ²Ã¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¦°ðÅÄ
¡Ø¤Ò¤í¤·¤ÞËþÅÀ¥Þ¥Þ!!¡Ù¡ØTSS¥é¥¤¥¯!¡Ù¡ØÁ´ÎÏ±þ±ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄLOVERS¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìó8Ç¯¡ÈTSS¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾»³¡£º£Ç¯3·î¡¢TSS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Åìµþ¤Î³¹¤òÊâ¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¡¢Çã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿Å¹¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡×¤µ¤ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡¢Ä«¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°û¤ßÊª¡£¤É¤ó¤Ê°û¤ßÊª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤È¤µ¤ä¹á¤À¤¬¡¢ÁÛÁü¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡Ö»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¿åÅû¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¹Åç¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡£¹Åç¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤µ¤ä¹á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëÀ¾»³¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á!¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î2¿Í¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¾åµþ¤·¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤À¤¬¡¢¡Ö1Ç¯½»¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅìµþ½é¿´¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷Ã£¤â½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¡¢5¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¶äºÂ¤ä·îÅç¤Ç¡¢Åìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¡Á¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹À¾»³¤Ï¡ÖÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¤«¤é°§»¢¤Î»ÅÊý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¡£
À¾»³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«TSS¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂà¿¦¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ØÍè¤Æ¡¢¹Åç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¹Åç¤ÏÂç»ö¤Ê¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬Åìµþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÈÅìµþ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È¤«¡ÈÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£