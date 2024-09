ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた「ポケピース」のPOP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を、10月4日より神奈川県と愛知県、10月19日より千葉県にて開催する。

参考:【画像】ポケピース×ヴィレヴァンのノベルティや先行発売商品一覧

ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスの中をイメージした「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」。今回はミミッキュも遊びに来て、より賑やかで楽しいPOP UP STOREにパワーアップしている。

また、今回の開催を記念して、ヴィレッジヴァンガード一部店舗においても「ポケピース」ノベルティフェアをスタート。「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」と、ヴィレッジヴァンガード一部店舗において、「ポケピース」商品を2,200円(税込)購入するごとに、プリントステッカー(全3種)が1枚プレゼントされる。

POP UP STOREでは先行発売商品なども用意されている。

(文=リアルサウンド編集部)