¾å³¤¤Î¹â¤µ18¥á¡¼¥È¥ë¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤¬²¼È¾¿È¤À¤±¤Ë¡©ºÇ¶¯¤ÎÂæÉ÷¾åÎ¦¤Ç¥Ç¥Þ³È»¶¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¯¤¤ÂæÉ÷13¹æ¡Ê¥Ð¥Ó¥ó¥«¡Ë¤¬16Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ëÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ±»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡×Á°¤Ë¤¢¤ë¹â¤µÌó18¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ÂÊªÂç¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤¬ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¾¿È¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤¬³È»¶¤·¤¿¡£
¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤·¤¿²¼È¾¿È¤Î¤ß¤Î¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤Î¼Ì¿¿¤Ï·úÀß»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13¹æ¡Ê¥Ð¥Ó¥ó¥«¡Ë¤ÏÆ±»Ô¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷¤È¤·¤Æ¤Ï1949Ç¯¤Î5¹æ¡Ê¥°¥í¥ê¥¢¡Ë°ÊÍèºÇ¶¯¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë