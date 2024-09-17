¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¡Ä½©¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡¡¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¤Ç¥ªー¥¿¥à¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ô¤Î¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¤Ç¤Ï¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¤Ê¤É½©¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¡Ä½©¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡¡¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¤Ç¥ªー¥¿¥à¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡ÂçÊ¬
É¸¹â850¥áー¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÝÅÄ»Ô¤Î¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¡£¹â¸¶¤Î¹Âç¤Ê²ÖÈª¤Ç¤Ï½©¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢¥ªー¥¿¥à¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¡¢¥Ù¥´¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿²Ö¡¹¤¬°ìÌÌ¤Ëºé¤¸Ø¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¤ÏÊ¿ÃÏ¤è¤ê3ÅÙ¤«¤é5ÅÙ¤Û¤Éµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍè±à¼Ô¡Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Æ½©¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ª²Ö¡×¡Ö¤ª²Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×
¤¯¤¸¤å¤¦²Ö¸ø±à¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¤ä¥³¥¹¥â¥¹¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ïー¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï10·î27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£