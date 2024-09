インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」が登場!

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」のコラボイラストを使用したグッズが必ず当たるオンラインくじです。

セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」

販売期間:2024年9月17日11:00〜10月18日23:59

価格:1回 770円(税込) + 送料500円 (税込) ※初回購入時のみ送料がかかります

パソコンやスマートフォンからアクセスして手軽に楽しめる、インターネット上で引ける「セガ ラッキーくじオンライン」

「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」のコラボイラストを使用した「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」が登場しました!

賞品はA賞「ぬいぐるみポシェット」やB賞「おすわりぬいぐるみ」、D賞「ぬいぐるみマスコット」などのぬいぐるみが多数用意され、満足度が高いラインナップとなっています。

そのほかにもビッグサイズで飾って楽しいC賞「キャラクターPOPスタンド」や、実用的でうれしいE賞「クリップ」、集めて楽しいF賞「ステッカー」など幅広いグッズが必ず当たるオンラインくじです。

A賞:ぬいぐるみポシェット

サイズ:約19×22cm

種類:全1種

「五条悟」と「シナモロール」のコラボデザインを使用した、A賞のぬいぐるみポシェット。

「五条悟」のお顔形ポシェットに、満面の笑みを浮かべた「シナモロール 」のミニチャームが付いてきます。

B賞:おすわりぬいぐるみ

サイズ:約20×13cm

種類:全5種(五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン)

B賞のおすわりぬいぐるみには、高専時代の「五条悟」と「夏油傑」の過去を描いたTVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」のコラボデザインを使用。

呪術高専東京校の制服を着た「シナモロール」「ルロロマニック」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」「コロコロクリリン」にも注目です。

C賞:キャラクターPOPスタンド

サイズ:約13.5〜15×13.5〜18cm

種類:全7種(五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸)

C賞には、コラボアートを組み立ててディスプレイできるキャラクターPOPスタンドがラインナップ。

「天内理子」と同じセーラー服を着た「こぎみゅん」や、「伏黒甚爾」の衣装がお似合いな「バッドばつ丸」など全7種類からいずれか1つが当たります。

D賞:ぬいぐるみマスコット

サイズ:約10×6cm

種類:全7種(五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸)

ミニサイズの「サンリオキャラクターズ」たちとTVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」を一緒にデザインした、D賞のぬいぐるみマスコット。

ズボンや髪飾りにワンポイントでデザインされた「サンリオキャラクターズ」がかわいい☆

E賞:クリップ

サイズ:約3.5×3.5〜4.5cm

種類:全7種(五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸)

E賞として、ノートやバッグ、お洋服などのアクセントとしても楽しめるクリップが登場。

ドリンクやお食事を一緒に楽しむ「家入硝子と「ハンギョドン」、「七海建人」と「ポムポムプリン」、「灰原雄」と「コロコロクリリン」デザインなどが展開されています。

F賞:ステッカー

サイズ:約7×10.5cm

種類:全7種(五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸)

証明写真風のアートに仕上げられた、F賞のステッカーは全部で7種類。

それぞれ4枚のステッカーがプリントされた、様々な用途で愛用できるステーショナリーです。

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが必ず当たるオンラインくじ。

2024年10月18日23時59分まで販売されている、セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」の紹介でした☆

猫のササキをデザインしたがま口ポーチやクリップ!セガ ラッキーくじオンライン「あのちゃんの電電電波♪」 猫のササキをデザインしたがま口ポーチやクリップ!セガ ラッキーくじオンライン「あのちゃんの電電電波♪」 続きを見る

普段使いしやすいブランケットやルームソックス!セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン -もこもこリラックスタイム-」 普段使いしやすいブランケットやルームソックス!セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン -もこもこリラックスタイム-」 続きを見る

※実際の賞品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 五条悟やシナモロールたちのコラボグッズ!セガ ラッキーくじオンライン「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」 appeared first on Dtimes.