¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡ª¥ê¥Ú¥¢¥»¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥ê¥Ú¥¢¥ë¥Ý¡×

リペアセルクリニック「リペアルポ」

再生医療の分野でトップクラスの症例数を誇るリペアセルクリニックが監修する自費リハビリ施設、「リペアルポ」が大阪市内にオープン。

リペアセルクリニックは、最先端の再生医療を提供する医療機関として知られています。

特に、以下の点で優れた治療を実現してきました。

1) 国内初の「分化誘導による関節の再生医療」技術

2) 冷凍せずに生きたまま培養した幹細胞を投与することにより、高い生存率と活動率を実現

3) 化学薬品や添加物を用いることなく幹細胞を抽出することで、細胞へのダメージを抑制し、再生能力の高い幹細胞を培養

4) 点滴治療では幹細胞数2億個の投与が可能となり、従来の1億個投与より高い治療効果を発揮

5) 脳卒中、脊髄損傷(ヘルニア・脊柱管狭窄症など)、変形性関節症など幅広い症例に対応

6) 症例数10,000例(2024年9月現在)を超える豊富な治療実績と再生医療に精通した専門医の在籍

今回オープンをしたリペアルポでは、脳卒中や脊髄損傷などの神経系疾患、怪我や加齢による身体の痛み、慢性的な肩こりや腰痛、さらにはボディメンテナンス(疲労回復)まで、以下のような様々なニーズに合わせたパーソナルリハビリプログラムを提供する総合型リハビリ施設です。

【後遺症リハビリ(神経系疾患)】

・自分の好きなタイミングでお風呂やトイレに行きたい。

・訪問リハビリではできない歩行訓練や基本動作訓練などをしたい。

【機能改善リハビリ(整形外科疾患)】

・膝のヒアルロン酸や肩の痛み止め注射の頻度を減らしたい。

・スポーツによる怪我や手術後の機能障害から早く復帰をしたい。

【ボディメンテナンス】

・日頃の疲労や筋トレ後のケアとして全身の調整をしたい。

・身体の痛みはないが、ストレッチなどで故障しにくい身体づくりをしたい。

在籍している全てのセラピストは、リペアセルクリニックにて再生医療を通じたリハビリの臨床実績があり、より幅広いリハビリプランの相談ができます。

『リペアルポ』にはさまざまな特徴があります。

1) トイレ・入浴など、日常生活動作訓練に特化したリハビリ設備あり

2) 完全予約制・お一人様だけのプライベート空間により快適なリハビリを提供

3) 国家資格保有者(理学療法士・柔道整復師・鍼灸師など)による専門的で個別化されたプログラム

4) 大阪市内にありアクセスが抜群(各種公共交通機関より徒歩圏内)

5) 単発でのコースのため、好きな時に受けられ、納得できるまで継続が可能

