SKY-HIが代表取締役を務め、BE:FIRST、MAZZELらが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが毎年『BMSG FES』の開催に合わせて制作しているテーマソングが、設立4周年を迎える9月18日に3曲同時リリースされることが決定した。同日午後7時にはYouTubeでミュージックビデオ(MV)がプレミア公開される。今年はSKY-HI、Novel Core、Aile The Shotaの3人がプロデューサーとなり、トランプを用いて所属アーティスト23人をシャッフルし、8人・8人・7人の3チームに分けて編成。それぞれの感性を発揮した楽曲を制作した。

SKY-HI率いるBMSG SKY(SKY-HI, MANATO, RYUHEI, NAOYA, SEITO, RYUKI, REIKO, RUI)は「Swan's War」、Novel Core率いるBMSG GAIA(Novel Core, SOTA, SHUNTO, JUNON, RYOKI, RAN, EIKI, TAIKI)は「Glitch」、Aile The Shota率いるBMSG MARINE(Aile The Shota, LEO, KAIRYU, TAKUTO, HAYATO, edhiii boi, KANON)は「Memoria」の3曲をBMSG設立4周年記念日に同時リリースする。MVは、BMSG新オフィスで撮影。それぞれの楽曲テーマに合わせて各フロアがMVの世界観に作り込まれた。各プロデューサーのコメントとBMSGによる楽曲解説は以下のとおり。■BMSG SKY「Swan’s War」プロデュース:SKY-HI, Ryosuke "Dr.R" Sakaiメンバー:SKY-HI, MANATO, RYUHEI, NAOYA, SEITO, RYUKI, REIKO, RUIBMSG SKYのプロデューサー・SKY-HIと、BMSG FES’22「New Chapter」、BMSG FES’23「The Sun from the EAST」「The Moon in the WEST」のテーマソングをはじめ、3年連続で楽曲を手掛けるプロデューサー・Ryosuke "Dr.R" Sakaiと共に制作。HipHopを中心にさまざまな音楽をルーツにもつSKY-HIと国内外で幅広く活躍するプロデューサー・Ryosuke “Dr.R” Sakaiのコラボレーションにより創り出された物語の1ページが開く予感を思わせる高揚感のあるビートに合わせ、“人から笑われるくらい分不相応な夢を見る”事への美学と強さを8人のマイクリレー形式で歌い紡ぐ。みにくいアヒルの子さながらに泥臭くも鮮やかに闘うBMSGの真骨頂とも言える1曲。【SKY-HIコメント】BMSGは4周年を記念して、三つのシャッフルユニットを結成しました。そうです、壮大な遊びです笑。我々BMSG SKYは、やはり今までのNew Chapter、EAST/WESTの系譜を踏襲しつつ、2000年代中頃のHIPHOPのフレーバーを足して、さらに遊び心のあるラップミュージックを提唱します。歌唱メンバーがマイクをパスするたびにガラッと雰囲気の変わるこの楽曲、リピート必須です!■BMSG GAIA「Glitch」プロデュース: Novel Core, Chaki Zuluメンバー:Novel Core, SOTA, SHUNTO, JUNON, RYOKI, RAN, EIKI, TAIKIBMSG GAIAのプロデューサー・Novel Coreが中心となり、YENTOWNに所属するAwichやkZmをはじめ、SKY-HI, BE:FIRST, SALU, MIYAVI等メジャー、アンダーグランドを問わず様々なアーティストや、あらゆるジャンルをクロスオーバーした作品を手がけるトッププロデューサー・Chaki Zuluと共に制作。HipHopやRockをルーツにもつNovel Coreと、Chaki Zuluのコラボレーションにより創り出されたスケール感のあるミクスチャーなビートに合わせ、彼ら8人の根底にある誰にも揺るがすことが出来ない“アティチュード” や “マインド”が全面に発揮され、“Be myself”を再提示したアグレッシブな1曲。【Novel Coreコメント】BMSG GAIAは、なんといってもメンバーの個のパワーがえげつないチームだったので、各パラメータの振り切り具合をどうまとめるかが全てでした。ヒップホップとロックをルーツに持つ自分らしく、ミクスチャーのトラックを基盤に、歌割りでメンバーの過去のストーリーや繋がりを回収しながら、ここぞという湧きポイントを散りばめました。BMSGアーティストを応援してくれているあなたなら、にやっとする箇所がたくさんあるはずです(笑)■BMSG MARINE「Memoria」プロデュース:Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromuメンバー:Aile The Shota, LEO, KAIRYU, TAKUTO, HAYATO, edhiii boi, KANONBMSG MARINEのプロデューサー・Aile The ShotaとBMSGアーティストの楽曲をはじめ、Number_i、向井太一など幅広く楽曲を手がけ、東京を拠点に活動する音楽クリエイター集団“INIMI(イニミ)”に所属する、MONJOE, LOAR, Hiromuと共に制作。R&BをルーツにもつAile The ShotaとINIMIのコラボレーションにより創り出されたハイセンスなメロディアスなビートに合わせ、記憶の中に眠る過去の別れや痛みを全て受け入れ、肯定していく様を描いたエモーショナルなリリックが相まった珠玉の1曲。【Aile The Shotaコメント】BMSG MARINE。結成時、そして楽曲が完成した時、何度も何度も、必然的にこのメンバーが集まったなと確信しました。メンバーの一人ひとりに捧げる音楽、言葉。LEOにも作詞に協力してもらいました。それぞれの記憶や過去に誇りを持って、涙や思い出を抱きしめる。「あの日の僕へ。今の僕の叫びが、届きますように。」名曲をあなたに。