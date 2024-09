ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と『サンリオキャラクターズ』のコラボグッズが、セガプライズに続々登場!

2024年9月は、コラボ衣装に身を包んだ『サンリオキャラクターズ』のかわいいぬいぐるみがラインナップされます。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“バーチャル・シンガー”Vol.1

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約10×8×16cm

種類:全3種(ハローキティ、ニェ、ペックル)

ゲームでも大人気の『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と『サンリオキャラクターズ』のコラボから、「バーチャル・シンガー」の衣装を着た「ハローキティ」たちのぬいぐるみが登場。

「ハローキティ」は「初音ミク」、「ニャニィニュニェニョン」の「ニェ」は「MEIKO」、「あひるのペックル」は「KAITO」の衣装を着ています。

このコラボでしか手に入らない限定プライズです。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“バーチャル・シンガー”Vol.2

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約10×8×16cm

種類:全3種(キキ、ララ、マイスウィートピアノ)

「バーチャル・シンガー」の衣装を着た「リトルツインスターズ」たちのぬいぐるみも登場。

「キキ」は「鏡音レン」、「ララ」は「鏡音リン」、「マイスウィートピアノ」は「巡音ルカ」のそれぞれの衣装を着用しています。

「ハローキティ」たちのVol.1ぬいぐるみと揃えて欲しくなるかわいさです。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“Leo/need”

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約10×8×16cm

種類:全5種(ダニエル、ポムポムプリン、マロンクリーム、しろうさ、くろうさ)

「Leo/need」の衣装を着た「ダニエル」たちのコラボぬいぐるみ。

「ディアダニエル」は「星野 一歌」、「ポムポムプリン」は「天馬 咲希」、「マロンクリーム」は「望月 穂波」、「しろうさ」「くろうさ」は「日野森 志歩」に扮した衣装を着ています。

「しろうさ」と「くろうさ」は、同じ衣装ながらもリボンとネクタイで少しデザインが異なるのにも注目です。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ“MORE MORE JUMP!”

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約10×8×16cm

種類:全4種(KIRIMIちゃん.、タキシードサム、マイメロディ、ウィッシュミーメル)

「MORE MORE JUMP!」の衣装を着た「KIRIMIちゃん.」たちのぬいぐるみ。

「KIRIMIちゃん.」は「花里 みのり」、「タキシードサム」は「桐谷 遥」、「マイメロディ」は「桃井 愛莉」、「ウィッシュミーメル」は「日野森 雫」の衣装を着用しています。

「MORE MORE JUMP!」ならではのアイドルらしい華やかな衣装にも注目です。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と『サンリオキャラクターズ』がコラボした、手のひらサイズのぬいぐるみ。

セガプライズの「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」は、2024年9月より全国のゲームセンターなどに順次投入予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボ衣装を着たハローキティたちのぬいぐるみ!セガプライズ『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』 appeared first on Dtimes.