¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£
º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476
ÅêÆþ»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¤è¤ê½ç¼¡
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
2024Ç¯9·î¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡ÉVol.1
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476
ÅêÆþ»þ´ü¡§2024Ç¯9·î13Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó10¡ß8¡ß16cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Ë¥§¡¢¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡Ë
¥²¡¼¥à¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤é¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Ï¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥Ë¥£¥Ë¥å¥Ë¥§¥Ë¥ç¥ó¡×¤Î¡Ö¥Ë¥§¡×¤Ï¡ÖMEIKO¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ï¡ÖKAITO¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡ÉVol.2
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476
ÅêÆþ»þ´ü¡§2024Ç¯9·î13Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó10¡ß8¡ß16cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥¥¡¢¥é¥é¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¥¡×¤Ï¡Ö¶À²»¥ì¥ó¡×¡¢¡Ö¥é¥é¡×¤Ï¡Ö¶À²»¥ê¥ó¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤Ï¡Ö½ä²»¥ë¥«¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¿¤Á¤ÎVol.1¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÂ·¤¨¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÈLeo/need¡É
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476
ÅêÆþ»þ´ü¡§2024Ç¯9·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó10¡ß8¡ß16cm
¼ïÎà¡§Á´5¼ï¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤·¤í¤¦¤µ¡¢¤¯¤í¤¦¤µ¡Ë
¡ÖLeo/need¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡×¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡×¤Ï¡ÖÀ±Ìî °ì²Î¡×¡¢¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡ÖÅ·ÇÏ ºé´õ¡×¡¢¡Ö¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡ÖË¾·î ÊæÇÈ¡×¡¢¡Ö¤·¤í¤¦¤µ¡×¡Ö¤¯¤í¤¦¤µ¡×¤Ï¡ÖÆüÌî¿¹ »ÖÊâ¡×¤ËÊ±¤·¤¿°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤í¤¦¤µ¡×¤È¡Ö¤¯¤í¤¦¤µ¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸°áÁõ¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥Ü¥ó¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¾¯¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ÈMORE MORE JUMP¡ª¡É
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653476
ÅêÆþ»þ´ü¡§2024Ç¯9·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó10¡ß8¡ß16cm
¼ïÎà¡§Á´4¼ï¡ÊKIRIMI¤Á¤ã¤ó.¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡Ë
¡ÖMORE MORE JUMP¡ª¡×¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¡ÖKIRIMI¤Á¤ã¤ó.¡×¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¡ÖKIRIMI¤Á¤ã¤ó.¡×¤Ï¡Ö²ÖÎ¤ ¤ß¤Î¤ê¡×¡¢¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡×¤Ï¡Ö¶ÍÃ« ÍÚ¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤Ï¡ÖÅí°æ °¦è½¡×¡¢¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡×¤Ï¡ÖÆüÌî¿¹ ¼¶¡×¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMORE MORE JUMP¡ª¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡ÅêÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù appeared first on Dtimes.