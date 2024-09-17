Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ3Ëü5828±ß¡¡Â³Íî¡¢°ì»þ700±ßÄ¶°Â
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±17Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¤¿¡£°ì»þ700±ßÄ¶¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü6000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬Éý¹¤¯Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ753±ß22Á¬°Â¤Î3Ëü5828±ß54Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï46.40¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2524.74¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬Á°½µËö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±ß¹â¥É¥ë°Â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¤äÅÅµ¡³ô¤È¤¤¤Ã¤¿Í¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£