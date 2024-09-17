ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ò¡ÄÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¡¡¹â²¬»Ô
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿ÎØÅç»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤¬¹â²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²¬»Ô¤Î¹â²¬ÃÏ°èÃÏ¾ì»º¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅçÅÉ¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢¡ÖÎØÅçÅÉ¡¦¹â²¬¼¿´ïÅ¸¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï½ÅÈ¢¤ä¤ªÏÐ¡¢¤°¤¤ÆÝ¤ß¤Ê¤É¡¢Ä¦¤ê¤òÆþ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ë¶â¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤ÀÎØÅçÅÉ¤ê¤ª¤è¤½70ÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢Çö¤¯ºï¤Ã¤¿³³Ì¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¹â²¬¼¿´ï¤Î¾þ¤ê»®¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅçÅÉ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Ï¼è¤é¤ºÁ´³Û¤ò¿¦¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤Ï10·î14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎØÅç¤Î¿¦¿Í¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¶âÊ´¤ò»È¤Ã¤¿È¤¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£