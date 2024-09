アジア発9人組ガールズグループ・TWICEのMOMO(モモ/27)が16日、自身のインスタグラムを更新。印象ガラリなイメチェンショットを披露した。モモは「MISAMO はじまり」とつづり、2枚の写真をアップ。先日までの投稿では、黒のセミロングヘアだったが、この日は明るめの金髪ショートボブに“別人級”の変身をとげている。胸元あらわな大胆な肌見せスタイルで、コメント欄には「最高です」「I loved your hair」「プリンセスモモりん 可愛すぎる」「MOMO YOU'RE GORGEOUS WITH THAT HAIR」「ぎゃぁぁあ可愛い 天使や…天使がいてはる…」「You are angel very cute」など国内外から絶賛の声が相次いでいる。