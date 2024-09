2ゴールの大橋祐紀、英2部リーグの週間ベスト11に選出！…評価点は全体3位の「8.53」

ブラックバーンに所属するFW大橋祐紀が、チャンピオンシップ(イングランド2部リーグ相当)の週間ベストイレブンに選出された。大橋は現地時間14日に行われたチャンピオンシップ第5節のブリストル・シティ戦に先発出場。1点リードで迎えた55分、ティリス・ドーランからのラストパスをダイレクトでゴール右隅に流し込み追加点をマーク。70分には右からカットインして左足を振り抜き、強烈なシュートをゴール左隅に沈めた。2ゴールの活躍でチームの勝利に大きく貢献したほか、リーグ開幕からの通算得点数を「4」に伸ばし、得点ランキングで2位タイにつけている。

